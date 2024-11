Nem kell Ausztriában pánikolni a gáz miatt, orosz is van

Továbbra is beérkezik az a földgáz Szlovákiába Ukrajnából a nyilvános uniós statisztikák szerint, amelyet az orosz Gazprom a szlovák, a cseh és az osztrák piacra küldött, mielőtt november 16-tól leállította az Ausztriának szánt gázeladását. A Világgazdaság hétfői cikke szerint az osztrák piacra szánt mennyiség most közvetítőkön át jut el Ausztriába. Ezzel egybecsengenek azok a sajtóértesülések, amelyek arról írnak, hogy az eredetileg Ausztriának szánt földgázt más kereskedők veszik meg, és adják tovább, illetve, hogy kedden a Reuters is hasonlóról számolt be.

Ázsiai gáz érkezik Európába (Képünk illusztráció)/Fotó: AFP

Mint írja, „a Gazprom továbbra is a megszokott mennyiségben - 42,4 millió köbméterben - szállít gázt az európai vásárlóknak az ukrán gázszállító rendszeren keresztül. A Szlovákiából Ausztriába irányuló szállításokra ugyanakkor 6 százalékkal nőtt a vásárlói igény hétfőhöz képest.”

Ausztria más csatornákon történő, orosz gázzal való ellátására következtethetünk abból is, hogy a Magyarországra beérkező földgáz mintegy háromnegyede el is hagyja a hazai gázszállítórendszert Szlovákia és Ukrajna felé. A Szlovákiába küldött mennyiség korábban jó eséllyel keletre, Ukrajnába tartott, ám november 16. óta Ausztriának is juthat belőle. (Folyamatos Magyarország szerbiai exportja is, mert déli szomszédunk Magyarországon tároltatja a gázát.)

Útnak indult Ausztriába a nem-orosz gáz is

Legalább öt cseppfolyós földgáz (LNG) rakományt irányítanak át Ázsiából az EU-ba, miután leállt a közvetlen orosz gázszállítás Ausztriába – derül ki a Kpler adataiból – mivel az árak meredeken emelkedtek. Az eredetileg Kínába, Dél-Koreába és Bangladesbe közlekedő tankerek most a brit terminálok felé tartanak, mert az elemzők szerint ezek a legkevésbé terheltek az európaiak között.

Az Európában irányadónak számító hollandiai TTF gáztőzsdén hétfőn 14,5 dollárba került egymillió Btu-nyi (brit hőegyenértéknyi) földgáz hétfőn, ez volt az idén a a legmagasabb ár. Az ázsiai benchmark, a JKM 14 dollár körül alakult. Jelenleg a TTF decemberi határidős gázára körülbelül 520 dollárba kerül ezer köbméterenként, Ázsiában 485 dollárba.