Bejött a nagy ausztriai gázstoptrükk: drágul a gáz

Látványos, de a valóságot meglehetősen pontatlanul leíró az az állítás, hogy november 16-tól Ausztria nem kap orosz gázt. Bár a kereskedők aznap, sőt, már az előző napon sem foglaltak határkapacitást (nem nomináltak) Ausztriába történő szállításhoz, a nominálások egyébként is szakaszosak a gázszállítások napi menetét követő uniós statisztikák szerint (ENTSO-G). Többnapos szünetek is vannak, augusztusban volt példa tíznaposra is.

Rendben zajlik Ausztria gázellátása / Fotó: AFP

A hivatkozott adatbázisban azonban tegnapra és mára az ausztriai ellátást érintő két ponton is látunk nominálást: az ukrán–szlovák és a szlovák–ukrán határon. (Természetesen az orosz–ukránon is.) Igaz, ennek alapján nem bizonyítható, hogy éppen a ma Szlovákiába belépő orosz gáz jut el Ausztriába, de ennek akadálya sincs: a szlovákiai vezetékben lévő bármilyen, nem orosz tulajdonú gáz eladható bárkinek, például az osztrák kereskedőknek.

Esélyes a magyar szerepvállalás is

Ausztria abban a nem túl valószínű helyzetben is kaphat orosz gázt Szlovákia felől, és nem kell a világpiacon futkosnia, ha az Szlovákiában nem Ukrajnából érkezik. Érkezhet Magyarországról is. Magyarország stabilan kapja az oroszok által kéknek nevezett energiahordozót Szerbián át, továbbá jön Románia felől is azeri eladók által bárhonnan vásárolt gáz. Ez Magyarországról eddig is Ukrajnába és Szlovákiába utazott tovább. Mint most is, csak az utóbbi mennyiség egy része a szlovákiai rendszerben Ausztria felé kanyarodhat.

Ma a reggeli órákban (nyilván később is) a Magyarországra Szerbiából és Romániából érkező földgáz háromnegyede el is hagyta az országot.

Egy kis tételt a hazai tárolókból a szerbiai felhasználókhoz szállítottak, de a döntő mennyiséget Szlovákiába és Ukrajnába küldték. Mellesleg Magyarországról közvetlenül is továbbítható gáz Ausztriába. De akkor mire ez a nagy felbolydulás Ausztria orosz ellátása körül? A kérdés azért is jogos, mert nem hihető, hogy Ausztria vagy bárki más úgy vásárolhatna orosz eredetű olajat vagy gázt közvetítőkön keresztül, hogy arról az orosz fél ne tudna, sőt, előzőleg ne járulna hozzá.