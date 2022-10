Elon Musk Burnt Hair néven parfümöt dob piacra, majd szerdán bejelentette, hogy 10 ezer darabot már el is adott az illatból – írja a Business Insider.

Tesla-vezér egy keddi Twitter-üzenetben azt írta, hogy a parfüm márkája „a Föld legfinomabb illata”, a termék a The Boring Company honlapján 100 dollárért (több mint 44 ezer forint) van feltüntetve. Nem sok információ van arról, hogy mit tartalmaz az illat, de a cég úgy írja le, hogy „olyan illatú, mintha az asztalná egy gyertya fölé hajolnánk”.

Egy olyan névvel, mint az enyém, elkerülhetetlen volt, hogy bekerüljek az illatbizniszbe – miért is küzdöttem ellen ilyen sokáig!?

– írta Musk kedden, majd a Twitter-profilja leírását parfümértékesítőre változtatta.

A milliárdos üzletember szerdán a Twitteren üzent, hogy az illat eladásai átlépték a 10 ezer darabos határt, ami azt jelenti, hogy a termék jegyzése utáni első hat órában egymillió dollárt ért el. „Alig várom a holnapi híreket az egymillió dolláros eladott Burnt Hairről” – írta. Egyes Twitter-felhasználók világszínvonalú trollkodásnak nevezték a parfüm ötletét.

Musk nemrég azzal került be a hírekbe, hogy cáfolta azokat a híreket, miszerint néhány hete Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt volna az orosz-ukrán háború lezárásáról. A milliárdos szerint életében egyszer beszélt az orosz elnökkel, amikor másfél éve az űrrel kapcsolatban tárgyaltak. Az üzletember egy hete mutatta be négy pontból álló béketervét a Twitteren, amit szavazásra is bocsátott. A milliárdos javaslata szerint az ENSZ felügyelete alatt újra meg kellene tartani a népszavazásokat, és amennyiben az Ukrajna melletti szavazatok győznek, Oroszország kivonul. A Krím-félsziget orosz kézen marad, az ukránok biztosítják Krím vízellátását és a negyedik az, hogy Ukrajna semleges marad.



Címlapkép: Angela Weiss/AFP