A Reuters arról írt, hogy az európai lakosságnak eddig beadott koronavírus elleni oltások már veszítenek az erejükből, és az embereknek csak kis része veszi fel az emlékeztető vakcinákat. Mivel egyre hidegebb az idő, a Covid–19 ismét terjedni fog. A meggyengült védelem miatt hamarosan kitör a következő járványhullám.

Fotó: Uwe Zucchi / dpa Picture-Alliance via AFP

Idén nyáron az omikron BA.4/5 koronavírus-variáns dominált Európában, ez okozta a legtöbb megbetegedést. Szakértők szerint még mindig ez a verzió fertőz a leginkább, de egyre nagyobb teret hódítanak az újabb omikron-alváltozatok is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztviselői elmondták, hogy a tudósok az omikron több száz új formáját követik nyomon.

A WHO szerdán azt közölte, hogy

a múlt héten az Európai Unióban 1,5 millióra nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, ami egy hét alatt 8 százalékos növekedést jelent.

Ez azért is kifejezetten aggasztó, mivel az elvégzett koronavírus-tesztek száma nagy mértékben csökkent az elmúlt időszakban, tehát a valós fertőzöttszám sokkal magasabb lehet. A WHO hozzátette, hogy bár az Európai Unióban ismét terjed a betegség, a globális fertőzöttségi adat továbbra is csökken.

A szervezet azt is közölte, hogy az unióban és az Egyesült Királyságban a kórházi kezelések száma is nőtt a koronavírus miatt, ami azt jelenti, hogy

nem csak az enyhe lefolyású változatok terjednek.

A Bimbe független tudományos alapítvány adatai szerint az október 4-ével zárult héten Olaszországban majdnem 32 százalékkal nőtt a tüneteket produkáló betegek kórházi kezeléseinek száma. Emellett 21 százalékkal többen kerültek az intenzív osztályokra a Covid-19 miatt az egy héttel korábbi adatokhoz képest. Nagy-Britanniában 45 százalékkal nőtt a kórházba került koronavírusos betegek száma.

A kifejezetten az Omicron variáns ellen fejlesztett vakcinák szeptember elején jelentek meg Európában. A helyi tisztségviselők azonban csak bizonyos embercsoportok esetében engedélyezték ezeknek a beadását, például az idősek, vagy a károsodott immunrendszerűek számára. A szakértők szerint az sem gyorsítaná fel az oltások beadását, ha szélesebb körben lenne elérhető, mivel az európai lakosság nagy része már belefáradt az újabb vakcinák felvételébe. Sokan vannak, akiket már négyszer vagy ötször is beoltottak.

Hamis biztonságérzet

A londoni King's College gyógyszerészképzésének vendégprofesszora, Penny Ward szerint problémát jelent, hogy az emberek hamis biztonságérzetbe ringatják magukat.

Sokan úgy gondolják, hogy ha legalább egyszer már áteste a betegségen és néhány oltást is kaptak, akkor már immunisak a koronavírusra. Ez baj

- mondta Ward.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) adatai szerint szeptember 5-e óta

a Pfizer-Bointech és a Moderna nagyjából 40 millió adag új, Omicron ellen fejlesztett vakcinát szállított az Európai Unió tagállamaiba.

Az ECDC hozzátette, hogy az EU-ban szeptemberben hetente 1-1,4 millió adag oltást adtak be, miközben egy évvel korábban ez a szám heti 6 és 10 millió között mozgott. A szakemberek szerint ennek az az oka, hogy a legtöbb politikus azt kommunikálja, hogy a járványnak vége, ez pedig hamis biztonságérzetet ad. Hozzáteszik, hogy az sem segít a Covid-19 elleni védelemben, hogy az embereket ma már jobban érdekli a pénzügyi válság és a háború.