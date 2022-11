Ejtette a pert az Egyesült Államok kormánya által megbízott biztonsági cég ellen Kozso. A magyar énekes még 2019-ben került előzetes letartóztatásba Florida államban illegális bevándorlás miatt, annak ellenére, hogy érvényes beutazási engedélye és megfelelő papírjai voltak. A jelek szerint Kozso és az általa perelt szervezet peren kívüli egyezséget kötött.

Fotó: Zantleitner Ingrid/Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra

Az Új-Mexikó állambeli Akal Securityt – amely szerződéses partnerként biztosította a floridai beléptetési központ biztonságát – azért perelte be az énekes még 2021. decemberében, mert elmondása szerint a 39 napig tartó fogva tartása alatt nem kapott megfelelő orvosi ellátást, holott többször is jelezte a hatóságoknak, hogy egészségügyi problémákkal küzd. Állítása szerint a gyógyszerek – amelyeket korábbi agyvérzése miatt kellett szednie – hiánya miatt sokat romlott az állapota az alatt az egy hónap alatt.

A cég múlt hónapban megpróbálta elvetetni az ügyet a floridai bíróságon, de ennek nem lett eredménye, helyette váratlanul egyezség született.

Most a hivatalos bírósági beadvány szerint „a felek minden vitás ügyet rendeztek, és ezzel az ügyet befejezettnek tekintik”. Kocsor Zsolt eredetileg az Egyesült Államok kormányát is a bevándorlási hivatalt is perelte volna, de ezeket a beadványokat a bíróság elutasította. Ugyanakkor annak helyt adtak, hogy magát a biztonsági szolgálatot perelhesse.

A cég azonban minden vádpontot tagadott és közölték az eljárás során, hogy a magyar énekes egyetlen olyan állítást sem fogalmazott meg, amelyben az Akal biztonsági őrei lettek volna a felelősek az orvosi ellátás és a gyógyszereinek megtagadása ügyében.

Ennek ellenére most mégis megegyeztek Kozsóval.

Az a beadványból nem derült ki, hogy pontosan mit takar az egyezség, de azt mindkét fél jogi képviselője elfogadta.