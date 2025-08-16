Vezetői dilemmák testközelből: így lesz egy garázscégből nagyvállalat

Egy ötfős garázscégként indult, ma már több száz munkavállalóval a hazai létesítménygazdálkodási piac meghatározó szereplője a Dome Group. A nagyvállalati státusszal rendelkező társaság irodaházak, bevásárlóközpontok és gyárak üzemeltetésével is foglalkozik. A cég vezérigazgatója, Décsi Gábor a Kávészünetben idézte fel a kezdeteket, illetve azokat a dilemmákat és kihívásokat, amelyek egy dinamikusan fejlődő vállalat vezetésével járnak.

A Kávészünet legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Nagyvállalati lét: nehéz letenni a különböző sapkákat

„2004-ben egy Margit körúti lakásba csöppentem be, ahol egy ötfős, 14 millió forintos éves árbevételű cég működött. Tavaly már több mint 650 munkavállalónk és 13 milliárd forintos árbevételünk volt” – éreztette az elmúlt húsz év dimenzióváltását Décsi Gábor. A Dome Group vezérigazgatójának már csak azért is lehetett éles a fordulat, mert korábban tíz évig a tőzsdén is jegyzett Graphisoft Parknál dolgozott, ahol egy épületüzemeltetési szoftver termékfejlesztője volt. „Olyan cégeknek kínáltunk megoldásokat, mint amilyenek ma mi is vagyunk a Dome Groupnál.”

Irodaházak, bevásárlóközpontok, gyárak: rendkívül széles palettán mozog a hazai létesítménygazdálkodás meghatározó nagyvállalata, a Dome Group / Fotó: Mónus Márton

Décsi Gábor az MBH Bank közreműködésével készült Kávészünet legújabb epizódjában úgy fogalmazott, hogy magyar vállalati betegségnek is nevezhető, hogy nagyon sok cégvezető mikromenedzserként tekint önmagára.

Kezdetben én sem tudtam felvenni minden feladatkörre egy specialistát, mert nem volt rá pénzünk. Később ez már lehetővé vált, de a feladatok delegálása, a különböző sapkák levétele és a vállalatirányítási szemlélet kialakítása egy borzalmasan nehéz dolog.

Décsi Gábor arról is beszélt, hogy a Dome Groupnál épületekhez értenek, mások épületeit üzemeltetik. Ehhez pedig a technológiát is segítségül hívják, például takarítórobotokat alkalmaznak. A szakember szerint a robotok nem fognak megszüntetni álláshelyeket, hanem inkább a hiányzó munkaerőt pótolják. „Hiszünk abban, hogy az ember és a gép együttműködése határozza meg az iparág jövőjét” – mondta.

A Kávészünet korábbi adásait ide kattintva érhetik el.