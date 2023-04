Michael Schumacher családja jogi lépést tervez a Die Aktuelle című hetilap ellen, amely címlapon állította, hogy a hétszeres Forma–1-es bajnokkal exkluzív interjút készített.

A német lap legfrissebb számának címlapján egy mosolygó Schumachert ábrázoló kép látható, a cím pedig „Michael Schumacher, az első interjú” volt.

A hetilapot fellapozva azonban kiderül, hogy

az „interjút” mestereséges intelligenciával generálták a Die Aktuelle munkatársai.

Az álinterjúban a mesterséges intelligencia olyan mondatokat adott Michael Schumacher szájába, mint:

„Az életem teljesen megváltozott”, „Újra fel tudok állni ”, „A fiam nagyon ügyesen lépett a nyomdokaimba.”

A botrány után a lap elismerte, hogy a válaszokat nem Schumacher adta.

A német pilóta 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Franciaországban. Schumachert, bár csodával határos módon életben tartották, a mai napig elszigetelve, a nyilvánosságtól teljesen elzárva él.

A családtagok azóta is őrzik a német sztár magánéletét, és csak a legközelebbi barátokat engedik hozzá. A família szóvivője a Reuters hírügynökséggel közölte, hogy

a lap hamis állítása miatt jogi lépéseket tesznek.

„Otthon élünk együtt, csináljuk a terápiát. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy Michael jobban legyen, hogy jól érezze magát, hogy érezzen minket, a családját, a kötelékünket” – fogalmazott a pilóta felsége, Corinna Schumacher egy 2021-es Netflix-dokumentumfilmben.

„Családként próbálunk tovább élni, ahogy Michael szerette és szereti most is. Folytatjuk az életünket. A magánéletünk, az a mi magánéletünk, ahogy mindig is mondta. Nagyon fontos számomra, hogy továbbra is a lehető legjobban élvezhesse a magánéletét.

Michael mindig megvédett minket, és most mi védjük Michaelt”

– nyilatkozta korábban a felesége.

Schumacher fia, Mick jelenleg a Mercedes tartalékpilótája a Forma–1-ben, miután a tavalyi szezon végén leváltották a Haasnál.

