A Coldplay bejelentette, hogy egy harmadik koncertet is ad jövő nyáron Budapesten.

Fotó: Andrea Raffin

A Coldplay honlapján a Music of the Spheres turné állomásai között feltűnt egy harmadik koncert dátuma is, amit a budapesti Puskás Arénában tartanak.

Ez azt jelenti, hogy a világhírű együttes 2024. június 16-án, 18-án és 19-én is fellép a magyar fővárosban.

A jegyvásárlás lehetősége 2023. július 28-án nyílik meg a Coldplay hivatalos honlapján.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is írt, a zenekar utoljára 16 évvel ezelőtt, 2008-ban járt Magyarországon. Az 1996-ban alakult brit rock- és popegyüttes legnagyobb sikere a 2000-ben kiadott Parachutes album volt, amiből világszerte 13 millió példányt adtak el.

Becslések szerint a zenekar több mint 80 millió albumot értékesített az évek során.

A Music of The Spheres világ körüli turnéjuk a nyolcadik koncertkörút, amit a banda csinál. A turnét 2021 októberében jelentették be a kilencedik nagylemezük, a Music of The Spheres promózására. Az első állomása 2022. március 18-án Costa Ricában volt, a Estadio Nacional de Costa Rica stadionban.

A körútra az indulása óta több mint 7,5 millió jegyet adtak el, az első nap rögtön elkelt 1,4 millió.

A turné a visszajelzések szerint kifejezetten jó koncerteket tartalmaz, 2022-ben például az Év Turnéja díjat is elnyerte.

A Music of The Spheres június 8-án Athénban, június 12-én Bukaresten folytatódik, ezt követően érkezik Budapestre. A turné augusztus 30-án ér véget Dublinban.