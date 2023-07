A Coldplay Music Of The Spheres elnevezésű turnéja Budapestet is felvette a megállói közé.

A Coldplay 2016-os Milánói koncertje.

Fotó: Andrea Raffin

2024. július 16-án a Puskás Arénában lép fel a Coldplay. A koncertre előzetesen a Coldplay.com oldalon lehet regisztrálni, hogy az elsők között lehessen megvenni rá a belépőket. A felület július 25-én reggel 9 órától nyílik meg, a Live Nation tagjai pedig 26-án 9 órától csaphatnak le az elővételes jegyekre.

A zenekar utoljára 16 évvel ezelőtt, 2008-ban járt Magyarországon. Az 1996-ban alakult brit rock és pop együttes legnagyobb sikere a 2000-ben kiadott Parachutes album volt, amiből világszerte 13 millió példányt adtak el.

Becslések szerint a zenekar összesen több mint 80 millió albumot értékesített az évek során.

A Music of The Spheres világkörüli turnéjuk a nyolcaik koncertkörút, amit a banda csinál. A turnét 2021 októberében jelentették be a kilencedik nagylemezük, a Music of The Spheres promózására. A turné első állomása 2022. március 18-n Costa Ricában volt, a Estadio Nacional de Costa Rica stadionban.

A körútra az indulása óta több mint 7,5 millió jegyet adtak el, az első nap rögtön elkelt 1,4 millió belépő.

A turné a visszajelzések szerint kifejezetten jó koncerteket tartalmaz, 2022-ben például az Év Turnéja díjat is elnyerte.

A Music of The Spheres június 8-án Athénban, majd június 12-én Bukaresten áll meg és ezt követően érkezik Budapestre. A turné augusztus 30-án ér majd véget Dublinban.