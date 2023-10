Nem mindennapi felfedezést tettek a közelmúltban Brazíliában, mivel egy teljesen új állatfajt fedeztek fel. Egy rendkívül aranyos kóbor kutyáról ugyanis kiderült, hogy igazából nem is teljesen kutya, hanem egy Dél-Amerikában őshonos pamparóka és egy kutya hibridje. A kis nőstény ezzel egy friss tanulmány szerint valószínűleg az első ilyen élőlény – számolt be róla a ScienceAlert.

Fotó: Reddit

Az Animals tudományos folyóiratban megjelent tanulmány a kutya és a róka angol nevei (dog és fox) alapján a dogxim nevet adta a fajtának. A pamparóka név egyébként csalóka, a kis négylábúak ugyanis közelebbi rokonai a sakáloknak és a prérifarkasoknak, mint a rókáknak.

Az először kutyának hitt kisállat megjelenése és viselkedése kezdettől fogva szokatlan volt a szakemberek számára. Egyrészt nem hasonlított egyetlen kutyafélére sem, amit korábban láttak. Másrészt, bár úgy ugatott, mint egy kutya, és a szemei és sötét bundája is úgy nézett ki, mint egy kutyáé, de hegyes fülei és hosszú orra egészen mást jelzett. Ráadásul kutyatápot sem volt hajlandó enni, csak kis patkányokat fogyasztott.

Nem volt olyan szelíd, mint egy kutya, de hiányzott belőle a vadon élő kutyától elvárható agresszivitás is, amikor kézbe vették, barátságos volt – nyilatkozta a The Telegraphnak egy természetvédő, aki segített a gondozásában.

A különös kis állatot még 2021-ben találták meg, miután súlyosan megsérült egy közúti balesetben a Rio Grande do Sul állambeli Vacariában. A vadon élő állatok védelmével és rehabilitációjával foglalkozó központban, a Grande do Sul-i Szövetségi Egyetemen látták el a sérüléseit.

Azért lett gyanús a kis túlélő valódi származása, mert Dél-Amerikának abban a régiójában négy kutyafaj él, de közülük egyik sem egyezett a megmentett kutyával sem megjelenésében, sem genetikájában.

A helyi bozótos kutyának barna szőrzete, kicsi, kerek fülei, rövid lábai vannak. A sörényes farkas viszont meglehetősen magas, hosszú lábakkal és fülekkel, illetve vörösesbarna szőrzettel. A rákevő róka és a pamparóka hasonlított leginkább a megmentett állathoz, azonban a bundájuk világosabb színű. Mivel egyetlen fajhoz sem passzolt a megtalált állat, a brazil kutatókban felmerült a keresztezés lehetősége is. A genetikai feltérképezés alapján kiderült, hogy egy pamparóka és egy házi kutya hibridjéről van szó.

Az állatvilágban igencsak ritka esetnek számít, hogy két, különböző nemzetségből származó faj szaporodik.

Az egyedről kiderült, hogy 76 kromoszómával rendelkezik, és ezek a kromoszómák külsőre hasonlók voltak a házi kutyákéhoz és a pamparókáéhoz is. Mivel a pamparókáknak 37 pár kromoszómájuk van, amelyek átrendeződhetnek a kutya genomjával, így 38 pár marad. Ami ugyan még nem azonos a kutyák 39 kromoszómapárjával, a genetikai hasonlóságok így is lehetővé tehetik a DNS olyan ritka kombinációit, amelyek valóban működnek.

A megmentett kutyafélének két X kromoszómája volt, két különböző morfológiával, ami arra utal, hogy két különböző fajból származnak. A DNS-elemzés alapján azt is sikerült kideríteni, hogy valószínűleg a lény anyja pamparóka, az apja pedig kutya volt.

Egyelőre nincs tudományos bizonyíték arra, hogy más hasonló hibridek is élnének ebben a régióban. Azonban gyanítjuk, hogy ez az eset nem az egyetlen

– nyilatkozta a kutatócsapat egyik tagja, Bruna Szynwelski. A szakértő szerint már korábban is megfigyeltek egy hasonló állatot, azonban mivel befogni nem sikerült, és többé nem látták, a vizsgálat ott elmaradt.

Sajnos az aranyos kis nőstény hibrid története később tragikus fordulatot vett. Bár a négylábú a balesetből szerzett sérüléseiből felépült, később ismeretlen körülmények között elpusztult az állatkertben. A különleges teremtmény halálának okát a hatóságok vizsgálják.