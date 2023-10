Konferenciaszezon – Öltözködési kisokos

Black tie, white tie, semi formal, dressy casual és társai. Sokan nem tudnak ezekkel a kifejezésekkel mit kezdeni. Ezúton szeretnénk segítséget adni, hogy ne csak a napi gazdasági történésekben, de a dress code-okban is tájékozott legyen, és mindig a megfelelő elvárt öltözetet válassza az adott eseményekhez.

Business casual, az irodai viselet.

Fotó: Shutterstock

Az üzleti esemény fajtájától függően számos megjelenést előírhatnak a szervezők, a legszigorúbban meghatározott öltözettől a laza, már-már utcai viseletig. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy amikor a munkahelyet képviseljük, figyelni kell az esztétikumra, a tiszta és vasalt ruhadarabokra és a visszafogott illatra.

Casual

Amikor a meghívón a fenti kifejezés szerepel, akkor igencsak széles választékból állíthatjuk össze az öltözéket, hiszen hétköznapi megjelenést kérnek. Szinte bármilyen ruhadarab szóba jöhet, ami tiszta és új hatást kelt a szemlélőben. A megnevezés magyar megfelelője az utcai, hétköznapi viselet, ugyanakkor még itt is kerüljük a sportos megjelenést.

Nőknél elfogadható a hosszú és a rövid szoknya, farmer, nyári ruha, egyszerű póló, garbó, lezser blúz, mindennapi frizura.

Férfiaknál is szóba jöhet egy szép farmer, sima póló, garbó, lezser ing, pulóver, tornacipő.

Dressy casual, smart casual

Ez a kód átmenet a casual és a business casual öltözék közt. Ilyen viseletet általában munka utáni közösségépítő összejövetelre, vacsorára vagy adománygyűjtő alkalmakra kérnek. Ha smart casual az elvárt öltözködés, akkor farmer helyett inkább szövetnadrág, póló helyett pedig ing tanácsos.

Nőknél itt is elfogadott az elegánsabb ruha, blézer, szoknya, hibátlan és inkább sötétebb szövetnadrág, esetleg farmer.

Férfiaknál elég sportkabát, ing, póló, szövetnadrág, opcionálisan pedig nyakkendő és ing.

Semi-formal, cocktail attire

Ez a dress code az irodai viseletnél hivatalosabb, ám egy formális eseményél lazább öltözéket kíván, a business casual és a black tie között helyezkedik el. Fontos az esemény ideje is. Ha a megjelenésünkre az esti órákban, azaz 18 óra után számítanak, akkor formálisabb öltözetet válasszunk.

Nőknél az ünnepélyes koktélruha vagy hosszú szoknya felsővel a legjobb öltözet az esti órákra. Délután lazábban is öltözködhetünk, ám a térdnél jóval rövidebb ruhákat és szoknyákat kerülni kell.

Férfiaknál sötét öltöny hosszú nyakkendővel, opcionálisan mellénnyel, ing, bőr öltönycipő és fekete zokni a kívánatos este. Délután az urak világosabb öltönyt is hordhatnak.

Business casual

A laza üzleti öltözék általában nadrágot vagy szoknyát jelent inggel, blúzzal vagy pólóval. A kód leginkább irodai viseletet takar. A ruhák és a szezonális sportkabátok is ebbe az öltözködési kódba tartoznak. Spagettipánt és a dekoltázs megmutatása itt nem engedélyezett, ellenben a mintás galléros ing jó választásnak bizonyulhat.

Nőknél alkalmi szoknya, nadrág, ruha, nyitott dekoltázsú ing, kötött mellény vagy pulóver a jó választás. Igény szerint bátran viselhető magas sarkú cipő, ékszer és egyéb kiegészítő, valamint hétköznapi frizura.

Férfiaknál sportkabát, legombolható ing, akár nyitott galléros, nadrág és póló, opcionálisan nyakkendő, fűző nélküli bőr félcipő és zokni a jó választás.

Business informal

Az informális öltözék elnevezés megtévesztő lehet, ugyanis nem azonos a hétköznapi öltözékkel, sőt kifinomultabb darabokat tartalmaz, mint a smart casual. Ezt a dress code-ot leginkább az öltönnyel és a kosztümmel azonosíthatjuk. A színei a fekete, a sötétkék, a szürke és a barna.

A Világgazdaság55 konferencián a business informal jegyeibe öltöztek a meghívottak.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nőknél a kosztüm, üzleti stílusú ruha, harisnya (nyáron opcionális), alacsony vagy magas sarkú alkalmi cipő a kívánatos.

Férfiaknál sötét öltöny, esetlegesen mellény, ing, visszafogott nyakkendő, sportkabát, öltönycipő és fekete zokni a jó találat.

Black tie, formal attire

Ez a dress code kevésbé formális, mint a white tie, de még mindig szigorúak a megkötöttségek. Ez a forma az esküvők, a bálok, a hivatalos vacsorák és a színházi előadások kedvelt öltözködési kódja. Színvilága a fekete és a sötétkék.

Nőknél a földig érő estélyi vagy elegáns koktélruha ékszerkiegészítőkkel az ildomos.

Férfiaknál a szmoking, a formális fehér ing (piké vagy elöl redős), dupla mandzsetta, fekete csokornyakkendő (selyem, szatén vagy twill), fehér díszzsebkendő, fekete spanyolöv, nyakkendő, mellény, fekete lakkcipő és zokni. Nyáron fehér vacsorakabátot és fekete szmokingot is viselhetünk.

Creative black tie

Ez megőrzi a black tie formalitását, ám lehetővé teszi, hogy a személyiségünkhöz leginkább illő anyagokat, színeket, mintákat és kiegészítőket használhassunk. Tehát, ha egy formális eseményre kreatív fekete nyakkendő öltözködési kód az előírt, az azt jelenti, hogy nem kell betartani a hagyományos black tie szabályokat, azaz a férfiak eltérhetnek a szmokingtól, a nők pedig az estélyi ruhától. A színek azonban továbbra sem lehetnek túlságosan hivalkodók vagy össze nem illők. Bátran használható a mélybordó, a szilvalila, a szürke és a sötétkék szín.

A nőknek itt számos lehetőségük van a ruhadaraboknál. A hölgyek a nagyestélyi ruha helyett viselhetnek hosszú, ám mintás és csillogó flitterekkel díszített ruhát. Ilyen alkalmakon elegáns koktélruha is elképzelhető, amihez blézert és merészebb kiegészítőket társíthatunk. A nők viselhetnek akár díszes fehér blúzt és nadrágkosztümöt is. Egyszerű fekete ruha is szóba jöhet tetszetős pénztárcával vagy retiküllel.

Tóth Gabi énekesnő és Krausz Gábor séf a TV2 születésnapi partijára érkezett ilyen öltözetben.

Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

A férfiaknak is sokféle választási lehetőségük van, a bársonyruháktól kezdve a színes mellényeken át a szmokingig szinte bármit viselhetnek. A férfiak a kreativitásukat és egyéniségüket megmutathatják selyem vagy szatén hajtókákkal, élénk színű mandzsettagombokkal és zoknikkal is. Az urak ötvözhetik a szmokingot a divattal fekete ing, fekete vagy mintás csokornyakkendő, valamint spanyolöv viselésével is.

Black tie optional

Ennél az öltözködési kódnál kicsit nagyobb a választási lehetőség, mint a sima black tie esetében. A férfiak a szmoking helyett választhatnak sötét öltönyt, a nők pedig nagyestélyi helyett rövidebb koktélruhát.

Nőknél a földig érő estélyi ruha vagy elegáns koktélruha választható.

Férfiaknál a black tie szerinti öltözködés nyakkendő nélkül, vagy sötét öltöny fehér pólóval, kötött pulóverrel és visszafogott nyakkendővel, valamint bőrcipő és fekete zokni viselete lehet. A fehér vacsorakabát fekete nadrággal itt is opcionális.

White tie

Ez a legformálisabb és legelegánsabb öltözködési forma. Ha ezt látjuk az esemény meghívóján, akkor a vendégek vélhetően magas státuszúak vagy királyi származásúak, és igencsak exkluzív a rendezvény. Ilyen például egy díjátadó gála.

Nőknél elvárt a földig érő, nagyestélyi ruha, a hosszú kesztyű azonban opcionális. Frizura, smink és ékszerek tekintetében az egyszerűség és visszafogottság domináljon.

Férfiaknál elvárt a frakk, a szaténcsíkos nadrág (az Egyesült Államokban egy, Európában két csíkkal), mélyen kivágott, fehér pikémellény és csokornyakkendő, merev galléros ing mandzsettagombokkal, fekete cilinder, fehér vagy szürke kesztyű, továbbá fekete lakkcipő és zokni viselete.

Festive attire

Ez egy ünnepi viselet koktélpartikra.

Nőknél koktélruha, hosszú szoknya és felső, kosztümnadrág az elvárt viselet, ami ünnepi színekben is pompázhat.

Férfiaknál szezonális sportkabát, választható színben ing és nadrág, nyakkendő, ugyancsak akár ünnepi színekben.

Ha nem vagyunk biztosak a dress code-ban, érdemes figyelembe venni az esemény fontosságát, a helyszínt, a meghívó minőségét, valamint a résztvevők szokásait. Általános szabály, hogy érdemes inkább kicsivel elegánsabban öltözni, ugyanis az alulöltözöttség sokkal kellemetlenebb a munkavállalónak és a foglalkoztatójának is.