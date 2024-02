Szoftverek beszerzése esetén az ingyenes programok mellett alapvetően két modellből választhatunk: az egyszeri vásárlás és az előfizetés módszer között. Előbbi előnye, hogy csak egyetlen alkalommal kell a pénztárcánkba nyúlnunk, ezáltal olcsóbb. Ugyanakkor a szoftverek későbbi, többet tudó újabb verzióját ismét meg kell venni, bár erre a cégek sokszor nyújtanak kedvezményt.

A Photoshop piacvezetőnek számít a képek szerkesztésére terén.

Fotó: Shutterstock

Az előfizetés esetén bizonyos időközönként, főleg havonta, évente kell fizetni a programok használatáért. Ennek előnye a folyamatos, rendszeres frissítés, amiért nem számítanak fel külön díjakat, ráadásul elég csak a használat ideje alatt elutalni a megfelelő összeget. Ugyanakkor kétségkívül drágább, főleg magánszemélyek esetén. A szoftvergyártók általában mindkét módszer esetén 1-2 hét próbaidőt adnak a vásárlás előtt.

A Photoshop piacvezetőnek számít a képek szerkesztésére terén, amit az Adobe kizárólag előfizetéses modellben kínál: a szoftverért havonta 27,7 eurót (több mint 10 ezer forint) kell fizetni. Meglepő módon a Photoshop és a Lightroom együtt csomagban valamivel olcsóbb 25,4 euróval, így jobban megéri. A program legfőbb riválisa, az Affinity Photo ezzel szemben 30 ezer forintért, egyszeri vásárlás esetén a miénk lehet.

Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy egyelőre a Photoshop többet tud. A Microsoftnál mindkét módszer lehetséges: az Office 365 évente 25 ezer forintba kerül a vállalat honlapján magánszemélyeknek, bár olcsóbban is be lehet szerezni, ugyanakkor az Office 2019 és 2021 megvásárolhatóak előfizetés nélkül, egyszeri alkalommal, akár már néhány ezer forintért is.

Azt viszont tudni kell, hogy a 365 esetén mindig megkapjuk a nagyobb frissítéseket, míg 2021 esetén a pénztárcánkba kell nyúlnunk a következő nagyobb kiadásért. Így aztán a felhasználási szokásokat és a programok tudását figyelembe véve célszerű eldönteni, hogy nekünk melyik módszer éri meg jobban.

A LinkedIn őrületes újítással segíti az álláskeresőket A LinkedIn olyan generatív mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat vezet be, amelyek segítséget nyújtanak a prémiumfiókkal rendelkező álláskeresőknek. Az eszközök személyre szabott tanácsot adnak a felhasználóknak, hogy milyen nyitott pozícióra felelnek meg, valamint hogy hogyan alakíthatják át a profiljukat, hogy kitűnjenek a tömegből. Az új algoritmusokat az OpenAI nyújtja a Microsoft álláskereső portálján.