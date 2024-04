A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint az általuk ajánlott módon akár 6-12 százalékkal csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás, mindezekre egyre inkább szükség lehet a jelenlegi árak láttán.

Ha lehet, haladjunk állandó sebességgel / Fotó: Shutterstock

Az IEA szerint az egyik legjobb tanács a kiegyensúlyozott vezetés, a hirtelen sebességváltoztatás, mint az erőteljes gyorsítás, vagy az erős fékezések durván megemelik az átlagfogyasztást. Az elindulás után érdemes az 1-es és a 2-es fokozatokból minél hamarabb felkapcsolni, a váltásokat pedig még a 2500-as fordulat alatt végrehajtani.

Ha a forgalom és az útviszonyok lehetővé teszik, kifizetődő – közel – állandó sebességgel haladni, ha van tempomat javasolt használni, leginkább az autópályákon. Bár a magyar sztrádákon a sebességhatár 130 km/h, az IEA ajánlása alapján megéri 10-15 km/h-val lassabb tempóval haladni, amivel 10-11 százalékkal is visszafogható az autó fogyasztása.

Aligha meglepetés, de az útvonaltervezés és a navigáció használata is végső soron spórolást eredményez, bár nem önmagában az átlagfogyasztást csökkenti, hanem a felesleges autózgatást küszöböli ki, ha kikerüljük a forgalmi dugókat és nem tévedünk el. Aki megteheti, időzíthet azokra az órákra, amikor még vagy még nincs csúcsforgalom az utakon.

A motorfék a rutinos vezetők évtizedes trükkje, a láblevétellel a gázpedálról a motor fékező hatása kezd érvényesülni, az autó ilyenkor fokozatosan, benzinfelhasználás nélkül lassul.

Gyakori hiba, hogy a lejtőkön a vezető üresbe vált, de a motor ilyenkor is fogyaszt üzemanyagot.

A javasolt eljárás itt is a motorfékezés, azaz a váltót sebességben hagyva kell levenni a lábunkat a gázpedálról, mert így nincs üzemanyag-felhasználás.

Hasznos dolog a közlekedési lámpák előtt leállítani a motort (főleg ha van start-stop rendszer), hiszen egy-egy helyben álló autó alapjáraton egy óra alatt egy liter üzemanyagot használ el.

Fogyasztás szempontjából nem elvetendő ötlet autópályán is 110-el haladni / Fotó: Shutterstock

Az IEA szerint a légkondival is érdemes csínján bánni, a használat ugyanis 4-10 százalékkal megdobhatja a fogyasztást. Közepes és nagy sebességnél nem jó ötlet leengedett ablakokkal haladni, mivel – írja a Drive – a levegő bejut az autó belső terébe, aerodinamikai ellenállást eredményezve lassítja az autót, a motortól ilyenkor nagyobb teljesítményre van szükség ugyanazon sebesség tartásához. 80 km/h a küszöb, efölött mér érdemes minden ablakot felhúzva tartani.

A benzinkutaknál javasolt a gumik nyomását is ellenőrizni, a helyes érték legalább 1,5 százalék megtakarítást eredményezhet. Már csak hab a tortán, ha nem viszünk magunkkal nehéz terhet a csomagtartóban és érdemes meggondolni a tetőcsomagtartó leszerelését is, mert az is növeli a fogyasztást. Ugyanez a helyzet a kerékpártartóval is.

Az IEA ajánlásait kimaxolva egy 7 liter/100 km-es átlagfogyasztás akár 6,1 literre szorítható vissza. Ha az autó például 45 literes tankkal rendelkezik, akkor nem 643 km-t tudunk megtenni egy tank benzinnel, hanem 738 km-t. S minden megtett 100 kilométeren spórolunk 576 forintot.