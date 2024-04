Ha nem is totális, de látványos árcsökkentés jön a magyar benzinkutakon – derült ki a Holtankoljak hétfő délelőtti tájékoztatásából.

Új üzemanyagárak: megtörte a kereskedőket a kormány fenyegetése – szerdától sokkal olcsóbb adják a dízelt / Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis ezen a héten szerdától jelentősen esik a gázolaj nagykereskedelmi ára,

méghozzá bruttó 8 forinttal.

Mindez várhatóan a kiskereskedelmi szinten, tehát a töltőállomások árazásában is meglátszik majd. Ez tehát jó hír az érintett járműtulajdonosoknak, csakhogy a benzin árához már nem nyúlnak, az nem változik. Így aztán az átlagárak 2024. április 24-től az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 650 forint/liter,

gázolaj – 639 forint/liter.

Jelenleg ugyanez 650, illetve 647 forint. Ez tehát kedd éjfélig biztosan marad, és utána lép életbe az új üzemanyagár. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a tényleges kiskereskedelmi árazás jellemzően lefelé eltérhet. Az autópályák mellett viszont nagyjából 50 forinttal drágább az üzemanyag literje. Mindenesetre az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 111, a dízelár pedig 65 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 70 és 25 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A nagyjából 70–100 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 4000-5000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Bevezet-e újabb üzemanyagárstopot a kormány?

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pénteken bejelentette, hogy a kormány szerdán fogja megvizsgálni, be kell-e avatkoznia amiatt, hogy a hazai üzemanyagárak 20-30 forinttal magasabbak az uniós átlagnál. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel közölt régiós összehasonlítását az üzemanyagárakról. A kormány korábban ettől tette függővé, hogy belenyúl-e az üzemanyagpiac működésébe.

Az elmúlt időszakban olyan mértékben emelkedett a benzin és a gázolaj ára, ami már a kabinet ingerküszöbét is elérte. Nagy Márton nem zárta ki az újabb hatósági ár alkalmazásának lehetőségét, de felhívta rá a figyelmet, hogy számtalan más beavatkozási módszerrel is élhet a kormány, akár a nagy- és kiskereskedelmi árrés terhére is.

Hogy az utóbbi pontosan mennyi, azt gondosan titkolják a szereplők. Azt viszont lehet tudni, hogy Magyarországon jelenleg literenként 152,5 forint jövedéki terheli a benzint, a dízelt pedig 142,9 forint. Ez egyébként alatta marad a jellemző uniós szintnek. Viszont 27 százalékos az áfakulcs, amely már magasabb. Ehhez jön még hozzá az energiahatékonysági hozzájárulás és a kiskereskedelmi adó, amely eltérően vonatkozik a benzinkutakra.

Az adókon felül az üzemanyagár bő harmadát a termelői ár teszi ki. Arról nincs szó jelen tudásunk szerint, hogy a kormányzat napirendre venné az üzemanyagra vonatkozó adószerkezet módosítását, Varga Mihály pénzügyminiszter azonban arról beszélt az április 11-i kormányinfón, hogy

„azért nem az adótartam felelős, hogy a magyarországi üzemanyag drágább, mint a régiós.

Ha megnézzük az adótartam nélkül nettó árakat, teljesen középmezőnyben van a magyar üzemanyag ára. Tehát azt gondolom, hogy nem az adókkal kell ebben a tekintetben foglalkozni, hanem a termelői költséget kell olyan mértékben csökkenteni, hogy lejjebb tudjon menni az árazás.”

Ez a rész az alábbi videóban 1:22:10 másodperctől hallható.