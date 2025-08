Olyan lépésekre készül a magyar vasúti árufuvarozó, hogy csak néznek a riválisok

Wilhelm Patzner állt július 17-én a CER Cargo Group élére, a csoport a húsz éve alapított magyar Central European Railways (CER) magánvasút társaság, illetve annak 2012-es nemzetközi piaci megjelenése után jött létre. A CER már számos európai országban aktív, de most újabb, nagy dobásokra készül. A tervekről Wilhelm Patzner nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Wilhelm Patzner: új piacokra tart a CER / Fotó: CER

A CER Cargo élére történt kinevezésekor kapott-e valamilyen kiemelt feladatot az alapértelmezésen, a csoport hatékony irányításán felül?

Természetesen! Éppen most fejeztük be – szoros együttműködésben vezetőségünkkel és részvényeseinkkel – a CER 2030 stratégiát. Célunk, hogy nyereségesen bővítsük az interoperábilis CER tevékenységeket új piacokon, mint Lengyelország, Németország, Ausztria, Szerbia és délebbre, hogy interoperábilis vonatokat üzemeltethessünk hosszú, nemzetközi útvonalakon.

Ezt új vasúti vállalkozások létrehozásával (nemrég Ausztriában és Németországban), valamint meglévő vasúti vállalkozások felvásárlásával szeretnénk elérni, a megfelelő piacoktól és az ezeken a piacokon kitűzött konkrét céljainktól függően.

Ez a CER tevékenységének jelentős bővülését jelenti, és jelentős beruházásokat igényel eszközökbe, folyamatokba, informatikai és humán erőforrásokba. Az én feladatom ennek a bővülésnek a kialakítása és vezetése.

Hozott-e új munkatársakat a CER-hez?

Meggyőződésem, hogy egy jó vezető legfontosabb feladata az, hogy „a megfelelő embereket a megfelelő helyre” helyezze, és biztosítsa számukra a közös célok eléréséhez szükséges hatalmat és erőforrásokat. Ezért örülök, hogy részvényeseink teljes mértékben támogatnak a megfelelő vezetői csapat kiválasztásában. Ezt már megtettük

Lengyelországban (Jancovics úr),

Horvátországban (Vrankic úr),

Ausztriában (Rose úr),

Németországban (Forstner úr)

és Romániában (Tatoane asszony).

Csapatjátékos vagyok, és nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ezeket a kollégákat sikerült megnyernem.

Tervez-e szervezeti vagy működési változtatásokat?

Természetesen. Továbbra is erős országmenedzserekkel fogunk dolgozni (akik szoros kapcsolatban állnak a helyi ügyfelekkel), de már létrehoztunk erős holdingfunkciókat is, mint például az értékesítésért, a műveletekért és a stratégiáért felelős helyettes vezérigazgatók, akik ezeket a témákat nemzetközi szinten és a nemzeti határokon túl is koordinálják. Nemzetközi interoperabilitási stratégiánk fényében átszervezzük a vonattervezést és a diszpécserszolgálatot, hogy megfeleljen a nemzetközi ügyfelek igényeinek: „Az áruk nem törődnek a nemzeti határokkal”.