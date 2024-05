Rengeteg pénzbe kerül Azahriah színpada a Puskásban – egyes részei itthon nem is beszerezhetők

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy először tölti meg háromszor magyar előadó a legnagyobb magyarországi stadiont, a Puskás Arénát. A tripla koncertet a kezdetektől fogva telt házasnak hirdették, de mostanra kiderült, maradtak még jócskán szabad jegyek: egyrészt a másodpiacon is tömegével hirdetnek, másrészt a hivatalos jegyértékesítő csatornán is könnyen találni – ha nem is bármelyik szektorba – belépőket.

250 milliós színpadot építenek Azahriah-nak / Fotó: Kiss Annamarie

Arról is beszámoltunk, hogy a három koncertre több mint 130 ezer darab jegyet értékesítettek,

több mint 1,5 milliárd forintnyi a bevétel.

A koncertszervezők a lapunknak azt is elmondták, hogy előfordult jegyhamisítás, valamint a jegyekkel való visszaélés, a legtöbb hamis jegy a Jófogás és Facebook Marketplace felületeiről került ki.

A Blikk cikke szerint a koncertekre már javában építik a színpadot, amely a lap által megkérdezett szakemberek szerint

legalább 250 millió forintba kerülhet.

Ráadásul – állítják – annyira különleges, hogy egyes részei Magyarországon nem is beszerezhetők.

Két hatalmas daruval építik össze a szerkezetet, amelyre később LED-falak kerülnek, a hangfalak már fent vannak – sorolta az Azahriah mögött álló Supermanagement vezetője, Tóth Gergely az egyik videóban, amelyben maga az énekes is megszólalt, aki az egész építés során a Puskásban tartózkodik. A beszámoló szerint a színpadot legalább egy hétig építi mintegy kétszáz ember. A színpad területe 3000 négyzetméter, közel 2000 négyzetméternyi a LED-fal, lámpából is több ezret szerelnek fel. Ennek a színpadnak az ára is jelentős, minimum 250 millió forintba kerül.