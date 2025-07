Európai űrprogram: Elon Musk lemosta az egészet, Európa megint lemarad az USA mögött

Veszni látszanak az Airbus, a Thales és a Leonardo reményei egy új európai űripari bajnok létrehozására. Nagyon úgy néz ki, hogy az európai űrprogram nem tudja behozni az amerikaiakkal szembeni lemaradást, Elon Musk SpaceX-e mindent visz.

Európai űrprogram: jókora késésből reménytelen utolérni Elon Muskot / Fotó: aapsky

Az európai repülőgépipari csoport és a francia, illetve olasz vállalatok közötti tárgyalások tavaly kezdődtek arról, hogy űripari tevékenységeiket – műholdgyártást, űrrendszereket és szolgáltatásokat – egy közösen birtokolt cégbe vonják össze. Egy nemrégiben készült francia parlamenti jelentés szerint a kombinált vállalat éves bevétele körülbelül 5 milliárd euró lenne.

Brüsszel szokás szerint húzza az időt

Több, az egyeztetésekhez közel álló forrás a Financial Timesnak elmondta: még ha idén meg is születik a megállapodás, a szabályozói és politikai ellenőrzések miatt a vállalatok összeolvadása valószínűleg nem indulhat el 2028 előtt.

Ha optimisták vagyunk, a fúzió gyorsabban is végbemehet, de ez nagyon összetett folyamat

– mondta egy, az egyeztetéseket ismerő személy.

A késedelem már csak azért is fájó, mert tervezett fúziót komoly figyelem övezi. Az űrtevékenység egyre fontosabb szerepet játszik a védelem terén, így szuverenitási kérdéseket is érint, emellett felvet versenyjogi, technológiai és munkaerőpiaci aggályokat is –

több mint 20 ezer munkahely sorsa foroghat kockán Franciaországban, Németországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban és más európai országokban.

A németek is fúrják a fúziót

A fúziót a németek is fúrják, ugyanis attól tartanak, hogy a Thales és az Airbus űripari üzletágainak egyesítése francia monopóliumhoz vezethet a kulcsfontosságú technológiák terén. Közben a májusban közzétett francia parlamenti jelentés arra szólította fel a politikusokat, hogy ellenezzék a fúziót, ha az Németországban erősebb versenytársakat eredményezne a kényszerű vagyoneladások révén. Az uniós versenyhatóság ugyanis előírhatja az érintetteknek, hogy ha piaci erőfölény kialakulásához vezet a fúzió, bizonyos érdekeltségektől meg kell válni. Ez könnyen a németek malmára hajthatja a vizet.