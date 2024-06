Fazekas Ádám lett a világ legjobb fagylaltkészítője

Sósan is szeretjük a fagyit, a magyar cukrászok megízlelték a világsikereseket is már Az élvonalbeli fagyisok több mint fele balatoni, az idei év fagylaltja versenyen is taroltak a tóparti településekről benevezett cukrászok. A sikeres magyar fagylaltmesterek többsége a harmincas éveiben jár, ez a fiatal generáció ráadásul már nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi versenyeken is egyre több és egyre fényesebb díjakat nyer.