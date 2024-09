Orbán Ráhel elárulta, hogy melyik étteremben járt Uma Thurman Budapesten

A világhírű színésznő, Uma Thurman pénteken felkereste a Dani García sztárséf éttermét Budapesten. A Quentin Tarantino filmjeivel híressé vált Uma Thurman abban az Alelí étteremben járt, ami a BDPST Group tulajdonában lévő Dorothea Hotelben található. García budapesti Alelí étterme a hetedik ezen a néven világszerte.

Uma Thurman Orbán Ráhel hoteljében járt / Fotó: Anadolu via AFP

Orbán Ráhel, a BDPST Group kreatívigazgatója az Instagram-sztorijában osztotta meg a napi történetben egy képet, hogy az Alelí étteremben járt a hollywoodi sztár, aki olyan híres filmekben játszott, mint

a Ponyvaregény,

a Kill Bill 1-2.,

vagy A nyomorultak.

A színésznő máshol is járt nálunk: a Flex Gym Budapest tulajdonosa, Szedlacskó Ádám Facebookon tette közzé, hogy nála edzett Thurman. „KEEP ON PUMPING UMA THURMAN. Mindent megtettem, hogy Uma átélje a /Welcome Home / Flexes életérzést. Izomláz garantált. Uma, i’m proud of You. You did it again” – írta posztjában a tulajdonos. Nemrég ugyanebben az edzőteremben edzett együtt Arnold Schwarzenegger és Orbán Viktor kormányfő.

A három Michelin-csillagot szerzett Dani García a régióba először Magyarországra hozta el világhírű brandjét, az Alelí-t személyesen nyitotta meg május 15-én Budapesten. A helyszín sem véletlen, hiszen

Garcia elmondta, hogy jó kapcsolatban van a BDPST-tulajdonos Tiborcz Istvánnal és feleségével, a cég kreatív igazgatójával, Orbán Ráhellel,

akikkel Marbellán ismerkedett meg. A séf szerint az különösen fontos volt, hogy a párral találkozott a víziója, ugyanis egy étterem nyitásához nem elegendő önmagában a pénz. Orbán Ráhel nemrég egy interjúban elmondta, hogy García másik világhírű márkája, a BiBo is helyet fog kapni a Dorothea Hotelben.