Itt a McDonald’s új menüje – jön a TheVR-os gamerajánlat

Magyarország egyik legnagyobb tartalomgyártója, a TheVR pénteken jelentette be délutáni élő adásában, hogy a hazai McDonald’s üzletekbe érkezik a limitált „felnőtt Happy Meal Menü”, amely itthon az ő összeállításukban lesz elérhető. Külföldön már egyre több országba tér vissza a felnőtt Happy Meal, Spanyolországban például a Jóbarátok előtt tiszteleg az ajánlat.

Fotó: YouTube / @thevrhu (A kedvenceink a Mekiben! | WeAreTheVR x McDonald’s)

Fábián István és Komzsik János nagyon egyedi, gamer formában fedte fel az új ajánlatot.

A TheVR mekis kedvence az új menü neve,

melyben

egy Sajtos McRoyal,

4 db csirkefalat,

közepes sült krumpli,

édes-savanyú szósz

és almáspite található.

Az ajánlat október 14-től lesz elérhető korlátozott ideig, a menü dobozán pedig a TheVR saját dizájnja és logója látható. A spanyol Jóbarátok-menüvel ellentétben ebben sajnos nincsenek figurák.

Az elmúlt napokban már szárnya kaptak a pletykák és Redditre is felkerült egy kép a fehér TheVR-os dobozról. A TheVR már korábban is dolgozott együtt a McDonald’s Magyarországgal fizetett hirdetés formájában, akkor a Dupla Big Mac®-et és az ahhoz tartozó szószt népszerűsítették, valamint nemrég a TikTok csatornájukra készült egy rövid reklám, amiben Pisti újból kifejtette, hogy a paradicsomnak nincs helye a burgerekben. A McDonald’s Magyarország nemrég közzétett egy rövid videót, ami a most felfedett dobozt rejtette.