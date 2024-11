Ő az a világsztár, aki Orbán Viktorral találkozott a Karmelitában, előtte meg Macronnal és a kínai elnökkel is fotózkodott

A héten Budapestre utazott Kazahsztán elnöke, akit Orbán Viktor kormányfő fogadott, kedd este pedig a két politikus a Puskás Arénában együtt nézte meg a Magyarország–Németország labdarúgó-mérkőzést. A kazah elnök a látogatást arra is felhasználta, hogy egy világsztárt is bemutasson a magyar kormányfőnek.

A kazah elnök és a magyar kormányfő a Karmelitában találkozhatott a világsztárral / Fotó: Máthé Zoltán

Másnap a miniszterelnök Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel folytatott tárgyalást követően úgy fogalmazott, hogy Közép-Ázsia a világ egyik leggyorsabban fejlődő és egyik legversenyképesebb térsége, Kazahsztán pedig ennek a régiónak a legerősebb országa. Később bejelentették, hogy Mol és a kazahsztáni nemzeti olajtársaság, a KazMunayGas (KMG) stratégiai megállapodást kötött.

Kaszim-Zsomart Tokajev kiemelte, hogy a két ország azonos állásponton van a különböző globális kihívásokkal kapcsolatban is. Jelezte, alig várja, hogy jövőre fogadhassa Kazahsztánban a magyar miniszterelnököt.

A magyar kormányfő és a kazah államfő találkozóját a sajtó számos képben megörökítette a reptéri fogadástól a Puskás Arénán át a Karmelita kolostorig. Orbán Viktor több képet és videót osztott meg a közösségi oldalain a találkozóról,

egy képet azonban csak az Instagram-oldalára posztolt, a fotóhoz pedig annyit írt: „Egy kazah világsztár Budapesten”.

A képen Orbán Viktor és Kaszim-Zsomart Tokajev mellett Dimash Kudaibergen előadó is látható.

A kép alatt rengeteg külföldi kommentár született, egy orosz nyelvű posztban úgy fogalmazott egy hozzászóló, hogy „Dimash méltóságteljesen képviseli hazáját Kazahsztánt, ezért méltó a tiszteletre”, egy másik - angol nyelvű - posztban viszont az olvasható, hogy „Kérlek, ne kezdj politizálni!”.

A zenész magángéppel érkezett meg Budapestre – valószínűleg az európai a turnéja miatt tudta útba ejteni a magyar fővárost – hogy találkozhasson a kazah államfővel. A népszerű énekes-zenész többször is posztolt a Karmelitából, majd később tovább utazott Csehországba, ahol pénteken koncertet is adott. Idén májusban a budapesti Papp László Sportarénában is fellépett.

A zenésznek az Instagramon 4,2 millió követője van, a YouTube-on több mint 2,5 millió feliratkozóval rendelkezik, az X-en azonban csupán 66 ezren követik. Közösségi oldalán látszik, hogy több közéleti szereplővel is találkozott. Készült közös képe Hszi Csin-ping kínai elnökkel,