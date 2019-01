Erzsébetváros is megadóztatja az airbnb-zőket

Parkoló-mérleg díjat kell fizetni a szálláskiadásra bejegyeztetni kívánt lakásokra a VII. kerületben egy január hatodikán életbe lépett önkormányzati rendelet szerint – szúrta ki az Index.

Az Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló rendelete alapján a kerületi ingatlanok minden megkezdett 50 négyzetmétere után egy parkolóhelyet kell biztosítani, melynek megváltási költsége 2 millió forint plusz áfa, vagyis összesen 2 540 000 forint.

Egy átlagos, de 50 négyzetméternél nagyobb lakás szállásként történő kiadása pedig már ötmillió forintos többletkiadást jelent majd a tulajdonosnak.

Mivel a turisták általában nem parkolnak a szállás közelében, és autóval érkezve is fizetnek parkolási díjat, így az új szabályozás a rövid tavú szálláskiadás, így az airbnb-zés nehezítésére irányul a portál szerint.

A VII. kerület nem az első, amely díjfizetéssel vetne gátat a főváros belső kerületeiben az Airbnb-nek. A pesti belvárosi kerületek közül a VI. és a VIII. kerület is hasonló intézkedést vezetett be korábban. A VII. kerület eddig nem szigorított, de az egyes társasházak önszabályozóan eddig is megtilthatták a rövid távú vendégfogadást.