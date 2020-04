A jegybank támogatja a hitelezés beindulását

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán bejelentett intézkedése a rendszerszinten jelentős hitelintézetek tőkepuffereinek feloldásáról támogatja a hitelezés beindulását, a gazdaság újraindítását az MTI-nek nyilatkozó makrogazdasági elemzők szerint.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője rámutatott: a tőkepufferek 2020. július 1-jei feloldásával felszabaduló tőke támogatja a bankrendszer hitelezési tevékenységének fenntartását. Az érintett intézményeknek 2022-től három év alatt, fokozatosan kell újra felépíteniük a tőkepuffereket. A tőkepufferek feloldása akár 4500 milliárd forint további hitel kihelyezésére ad lehetőséget a hitelintézeteknek – emelte ki.

Visszarántotta az elszabadult forintot az MNB Történelmi mélypontjáról kezdett erősödni a forint az MNB közleményére. A jegybank szerda délután jelentette be, hogy egyhetes betéti tender rendszeres meghirdetéséről döntött, az eszköz a bankrendszer likviditásának 0,9 százalékos alapkamaton való lekötésével segíti a hatékonyabb likviditáskezelést.

Hozzátette: az egyhetes betéti tender heti gyakoriságú, 0,9 százalékos kamaton történő bevezetése a bankrendszer likviditásának hatékonyabb kezelését célozza, mivel az elmúlt hetekben a likviditás egyenlőtlen eloszlása alakult ki a bankok között. A tendereken elfogadott ajánlatok mennyiségét a jegybank a likviditási folyamatok alapján határozza meg, az első tender csütörtökön lesz – jegyezte meg.

Jelezte: a lépés meredek kamatemelésnek felel meg, amivel gyakorlatilag megszűnt a kamatfolyosó. Emellett kifejezetten drágítja a forint elleni pozíciók költségét, ennek hatására a forint a 370-es szint közeléből azonnal 365-ig erősödött az euróval szemben.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője is azt emelte ki, hogy a gazdaság későbbi beindulását segíti a tőkepufferek feloldása.

Kérdés, hogy mire tudják majd használni a bankok az így felszabaduló jelentős hitelezési erőforrást

– vetette fel, hozzátéve: feltehetően erősen szelektálnak majd a hiteligénylők között.

Mindehhez az elemző szerint a jövő héten bejelenteni tervezett kormányzati intézkedések adnak majd bővebb támpontot, a kormányzat is a hitelezés beindulását tervezi támogatni, vélekedett. Ugyancsak rámutatott: az egyhetes betéti eszköz fix kamatozású és az O/N (egynapos) betéti eszköz mínusz 5 bázispontos kamatával szemben 0,9 százalékos kamatot fizet, ami jelentős kamatemelésnek felel meg. Ezzel a magyar O/N betéti eszköz kamata elérte a cseh és a lengyel szintet – jelezte.

Árokszállási Zoltán, az Erste Bank elemzője azt emelte ki, hogy

az egyhetes betéti eszköz 0,9 százalékon történő bevezetése ténylegesen megemeli a bankközi kamatokat.

A tendereken elfogadott ajánlatok mennyisége a közlemény szerint nem korlátlan, azt a jegybank a mindenkori likviditási folyamatok alapján határozza meg, a lépés nem „érett” kamatemelés.

Az elemző arra számít, hogy a forint továbbra is volatilis marad, bár

a 370 forintos euróárfolyam elérését nem tartja valószínűnek.

Szintén kiemelte, hogy várják egy „figyelemre méltó” kormányzati mentőcsomag bejelentését a jövő hét elején. Ha a gazdasági válságkezelés hatékony lesz, a forint erősödhet. Június végén 350 forintos euróárfolyamot tart valószínűnek az Erste Bank elemzője.