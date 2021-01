A vállalati fúziók növekvő számára számít a versenyhivatal

Vállalati fúziós hullámra számít Németországban a koronavírus-válság miatt nehéz helyzetbe jutott cégek körében a szövetségi versenyhivatal, a Bundeskartellamt.

A vírusválság számos ágazatban kényszerű fúziós hullámot indított el

– jelentette ki Andreas Mundt, a hivatal elnöke a Wirtschaftswoche lapnak adott interjúban.

Elmondása szerint az elmúlt évben „növekvő számban” regisztrált a Kartellamt vállalati egyesüléseket, az idén pedig a fúziók „erőteljes növekedésére” lehet számítani.

A vállalatok ágazatonként eltérő intenzitással élik meg a válság következményeit – mondta, hozzátéve, hogy fennáll annak a veszélye, hogy egyes ágazatokban nagymértékben csorbul a versenykörnyezet. Úgy véli, hogy fel kell készülniük az úgynevezett „csődfúziók” miatt hozott nehéz döntésekre is.

Tartok tőle, hogy az elkövetkező hónapokban versenyjogi szempontból igen kényes döntéseket kell majd hozni fizetésképtelenné vált konkurens vállalatok felvásárlása ügyében

– fogalmazott Mundt.

A hivatal elkötelezett amellett, hogy az ilyen esetekben azonban szigorú engedélyezési feltételeket kell teljesíteni. A Kartellamt elnöke megerősítette, hogy a koronavírus-válság által teremtett helyzetben is a legnagyobb szigorúsággal járnak el a fúziók engedélyezése során.

A járványnak egyszer vége lesz, a fúziók feletti kontrollnak viszont állandóan és rendszerszintű ellenőrzés formájában kell működnie, ezért soha nem járhatunk el nagyvonalú módon.

Nemtetszésének adott hangot az interjúban Andreas Mundt az állam növekvő szerepvállalásával szemben a magánszektorban. Gondolatait azzal zárta, hogy következményei vannak a szabad versenyre nézve annak, ha egyes vállalatok a tőkepiacon vagy a banki finanszírozás esetén az államot is meg tudják említeni a tulajdonosaik között, konkurenseik viszont nem. Egyúttal kifejezve reményét is arra, hogy a krízis okán létesített állami tulajdonosi konstrukciókra időbeni korlátot vezetnek majd be.