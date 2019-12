Állami mentőöv segíthet a beszállítókon

Az építőipari pályázatok mintájára szorgalmazzák korszerűsítésük támogatását a fém- és műanyagipari cégek, amelyek az uniós források elapadásával egy időben néznek szembe a visszaeső rendelésekkel.

Tízből kilenc autóipari beszállító arról számolt be, hogy már hozzájuk is elért a külföldi hátterű nagyvállalatoknál megfigyelhető termeléscsökkentési és leépítési hullám – összegezte a Világgazdaságnak az ügyfélkörében tapasztaltakat Tóth Ádám Ferenc, a European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet (ECC) ügyvezetője. Kifejtette: elsősorban gépgyártó, fém- és műanyagipari cégekről van szó, amelyek számottevő része az utóbbi hónapokban elveszítette a korábbi megrendeléseinek 30-40 százalékát. Becslése szerint akár több ezer hazai tulajdonú vállalkozás is hasonló cipőben járhat.

A szakértő szavai egybecsengenek azzal, amit Varga Mihály pénzügyminiszter mondott a Nemzeti Versenyképességi Tanács legutóbbi ülése után: a lassuló külső környezet nem csap át recesszióba, de hatással van a magyar gazdaságra, főként az iparra.

Az ECC ügyvezetője szerencsétlen egybeesésnek tartja, hogy a kis- és középvállalkozások rendelésállománya az uniós pénzek elapadásával egy időben csökken. A 2014–2020-as ciklus forrásai ugyanis lényegében már elfogytak, és elképzelhető, hogy a 2021–2027-es időszak támogatási kerete csak 2022 nyarától lesz elérhető a cégek számára. Pedig éppen az uniós társfinanszírozású kapacitásbővítések és telephelyfejlesztések jelentenék az érintett vállalkozásoknak az előremenekülést.

Kérdés azonban, hogy a versenyképességük megőrzéséhez nélkülözhetetlen eszköz- és gépvásárlások nélkül hogyan vészelik át a következő két évet ezek a gépgyártók. Tóth Ádám Ferenc szerint, ha az állam nem ír ki az építőipari vállalkozásokéhoz hasonló pályázatokat a fém- és műanyagiparnak és az Irinyi-terv iparstratégiai támogatási programjában szereplő többi ágazatnak, akkor nem az lesz a kérdés, hogy a dolgozók 20-30, netán 40-60 százalékát eresszék-e szélnek, hanem az, hogy mikor húzzák le a rolót. Mivel pedig a fix költségek magasak, a rendelések esésével nyomban elúszik az eleve alacsony árbevétel-arányos nyereség jó része. Különösen azok a cégek vannak veszélyben, amelyek csak egy-két nagy megbízónak szállítanak be, illetve amelyeknek nincs saját termékük.

