Csúcsteljesítményű versenymotort fejleszt a győri egyetemről indult startup

Az Advanced Drivetrain Technology (ADT) négytagú csapata a Széchenyi István Egyetemen, a SZEngine Formula Student Team hallgatói csapatban kezdett el komolyabban foglalkozni versenyautó-fejlesztéssel, és annak műszaki és gazdasági oldalával. Emellett közülük többen az egyetem Belsőégésű Motorok Tanszékén, valamint az Audi Hungariánál szereztek tapasztalatot.

A startup júniusban kapta meg elsőkörös, 66,5 millió forintos finanszírozását a Startup Campus Inkubátortól,

amelyből idén fejleszti ki az átalakított motorblokkal és egyedi hengerfejjel rendelkező motorkoncepció prototípusát.

Az új megoldás minden hagyományos vagy VFTS Lada-motort használó versenycsapat számára korábban elérhetetlen teljesítménynövelést tud biztosítani, amely egyben saját kategóriájában a legnagyobb teljesítményt jelenti, ráadásul a legszélesebb fordulatszám-tartományban garantálja az elérhető legnagyobb teljesítmény 70 százalékát. A terméket várhatóan a Havassy Motorsporttal és egy élvonalbeli versenycsapattal együttműködve mutatják majd be.

A Startup Campusszal célunk a hazai egyetemi tudáshálón születő innovációk piacra vitelének támogatása, melyhez nemzetközi üzleti tudást és tőkét is biztosítunk. Az autó-motorsport egy innovációintenzív iparág, amely itthon is egyre hangsúlyosabb, a befektetésünk mellett ezért is dolgozunk együtt Talmácsi Gáborral, valamint a HUMDA – Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökséggel