Ismét tesztelheti mélypontját a forint

A nemzetközi makroadatokat a hét elején háttérbe kényszeríthetik az Iránnal kapcsolatos nemzetközi egyeztetések, itthon a Magyar Nemzeti Bank nyújthat támpontot a középtávú inflációs folyamatokkal és a várható monetáris kondíciókkal kapcsolatban.

A múlt héten a hazai fizetőeszköz néhány napon belül többször is negatív árfolyamrekordot állított be az euróval szemben, a forint péntek délután érte el legújabb történelmi mélypontját, amikor az eurót 334,32 forinton jegyezték. Kecskeméti Istvánnak, az OTP Bank technikai elemzőjének véleménye szerint a holnapi kamatdöntésen várhatóan nem lesz változtatás, arra számít, hogy tovább gyengülhet a forint, és a túlvettség ellenére a 335,94-os szint is elérhető lehet. Korrekció esetén a 328,13-os szint áttörése jelentene komolyabb vételi erőt, és változtathatná meg a gyengülő trendet a technikai elemző szerint.

Módos Dániel, az OTP elemzési szakértője hozzátette, hogy március óta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a külső és a belső környezet között húzódó ellentét miatt adatvezérelt üzemmódban működik, azaz a döntéseit a beérkező adatok fényében hozza meg háromhavonta. Véleménye szerint az elmúlt néhány hónap alatt sokat tisztult a kép. Június óta az eurózóna növekedési kilátásai alacsonyan ragadtak, az inflációs várakozások pedig 1 százalék alatti szintre mérséklődtek, ezért az Európai Központi Bank (EKB) a szeptemberi kamatdöntő ülésen a vártnál is agresszívebb lazításba kezdett. Mindez a monetáris tanács mozgásterét is növeli.

Hazai oldalról az infláció a júliusi tetőzését követően csökkenésnek indult, a felfelé mutató kockázatok nem realizálódtak. Előretekintve az OTP becslései szerint a jegybank 3 százalékos célja körül horgonyozhat le az infláció. Emellett a növekedés az idei várt 4,8 százalékról 3,3 százalékra lassulhat 2020-ra. Végül pedig a szigorúbb fiskális po­litika, valamint a MÁP Plusz meg­takarításösztönző és ingatlanpiacot hűtő hatása is nagyobb mozgásteret biztosít a jegybank számára – tette hozzá Módos.

