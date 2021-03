Jeff Bezos volt felesége ismét férjhez ment

Közel két évvel Jeff Bezostól történt válása után újra férjhez ment MacKenzie Scott. Új házastársa Dan Jewett középiskolai természettudomány-tanár abban az iskolában, ahova Scott gyermekei is járnak – számolt be róla a The New York Times.

Dan Jewett a Giving Pledge nevű nonprofit szervezet honlapjának tett nyilatkozatában ígéretet tett arra, hogy segíteni fogja feleségét vagyona jelentős részének jótékony célokra történő felhasználásában.

Ez nem mindennapi terv a filantróp hölgy részéről, ugyanis vagyona a Forbes legutóbbi listája alapján 53 milliárd dollárra rúg.

Ebből 38 milliárd dollárt a bíróság ítélt meg neki Jeff Bezossal történt válásakor. Az Amazon-vezérrel 1993 és 2019 között voltak házasok. Az újdonsült házaspár jelenleg Seattle-ben él Scott négy gyermekével együtt.

Bezos vagyonát a válás nem vetette vissza drámai mértékben, az Amazon vezérigazgatói posztjáról távozó milliárdos februárban ismét az első helyre került a világ leggazdagabb embereinek listáján.

A Giving Pledge alapítványt Warren Buffet milliárdos befektető, Bill Gates szoftvermogul és felesége Melinda Gates hozták létre 2010-ben. A szervezet célja, hogy az aláírók vagyonuk jelentős részét jótékony célra fordítják. Ehhez csatlakozott MacKenzie Scott is, aki 2020-ban is több mint 4 milliárd dollár értékben ajándékozott és jótékonykodott.

Ezt diszkrét átláthatóságnak nevezhetjük. Alapvetően transzparens a folyamat, de teljes egészében az adakozók saját feltételei szerint történik

– nyilatkozta Benjamin Soskis, a washingtoni székhelyű Urban Institute nonprofit- és filantróp tevékenységeket vizsgáló kutatócsoportjának tudományos munkatársa az adakozás e formájáról, hozzátéve, hogy az adakozó teljes mérlegelési jogkörrel rendelkezik.

Mackenzie Scott egyedülálló helyet foglal el a mega-filantróp világban.

Nincsenek olyan évtizedes üzleti- és támogatási tapasztalatai, mint például Bill Gates Microsoft-alapítónak vagy Michael Bloomberg korábbi polgármesternek. Ám adományainak nagysága és a támogatások sebessége mindenképpen a legnagyobbak közé emeli.