Kattant a bilincs a szerb Wall Street farkasán

Évtizedek óta tartó folyamat, hogy gombamódra nőnek ki a Balkánon a nem éppen patyolat tiszta tevékenységeket űző pénzügyi call centerek. Az egyik ilyen belgrádi cég több tízezer jómódú nyugat-európait húzott le, közel 200 millió euróval (73 milliárd forinttal). A Balkaninsight felgöngyölítette a csalás részleteit.

Minden fejlődés ellenére, Szerbia a mai napig cipeli a délszláv háború vérzivataros időszakának terhét, a bűnözést és a korrupciót a vállán. Az országban az Európai Unió kapujában is hatalmas társadalmi különbségek tátonganak és sokan közelről ismerik a nélkülözést. Kell ennél erősebb táptalaj ahhoz, hogy akinek lehetősége adódik, a könnyű és gyors meggazdagodás hamis illúzióját válassza?

A német-szerb Alexander Ignjatovic is rálépett erre az útra, aztán 2018. decemberében egy Frankfurt melletti városkában egy egész más ajtó előtt találta magát. A helyi rendőrőrs aznapi ügyeletes tisztje lepődhetett meg a legjobban, amikor a fiatalember elmondta neki, hogy a szövetségi Kiberbűnözés Elleni Osztállyal akarja felvenni a kapcsolatot, hogy feltárja Európa egyik legnagyobb, Belgrádból és Szófiából operáló telefonos csalóhálózatát, amelynek ő maga is az aktív tagja volt, amennyiben családjával garantálják a védelmüket.

A történtek fényében az utolsó kérés nem volt alaptalan. Két hónappal később már javában zajlott az országokat átívelő nyomozás, amikor a fiatalembert holtan találták meg a bolgár hotelszobájában.

A halottkém szerint szívrohamot kapott a 34 éves fiatalember.

Ennek dacára a korábban leadott, 50 oldalas vallomása is bőségesen elég volt hozzá, hogy nyomozás induljon az ügyben, amelynek végső konklúziója szerint idén szeptemberben a bécsi törvényszék 4 év börtönbüntetésre ítélte a 33 éves, izraeli származású Gal Barakot. A férfi egész pénzmosó- és csalóhálózatot épített ki, jómódú nyugat-európai időseknek gyorsan megtérülő forex és kripto-befektetési lehetőségeket kínálva.

Könnyű pénz

Barak nem egyfajta simlis géniusz és az ötlete sem számít úttörőnek a bűnözés/ügyeskedés sötét fejlődéstörténetében. Egyszerű a képlet: a Balkán a gazdasági Európa előszobájában áll, az EU-s életszínvonal már jól látható, de még pont elérhetetlennek tűnik. Nagyon sok az idegennyelveket – angolt és németet – beszélő, IT világban mozgó fiatal, akik az európai fizetések töredékére számíthatnak, még a lokális multiknál is. El sem képzelhetünk ennél jobb terepet egy szürkezónás pénzügyi szolgáltatónak, aki kiszolgáltatott és olcsó, ambiciózus értékesítőket toborozna.

A történet főszereplőjéhez, a Cactus Marketinghez hasonló call centeres cégből becslések szerint csak Belgrádban legalább 15 operál még.

A nyomozás tragikus sorsú koronatanúját is a könnyű és nagy pénzkereseti lehetőség fogta meg. Csak hideghívásokkal kellett meggyőzni mindenféle német, osztrák, brit és más nyugat-európai nyugdíjast, napi 200-500 fős névlisták alapján. Akiket rátukmáltak, azokat egyből a „termékmenedzserek” ölelő karja várta, akik bemelegítésnek 250-300 eurós (100 ezer forintos) befektetést beszéltek rá az új ügyfelekre.

Aki mer az nyer – érezhették a kliensek. A Cactus saját portfóliókezelő oldalán elképesztő hozamokat termeltek a deviza és kriptovaluta alapok.

Ebből persze semmi sem volt igaz, hiszen az alapok és a cégek nem is léteztek a gyakorlatban,

sőt a befizetéseikkel egyáltalán nem is végezte semmilyen műveletet. Kivéve, hogy kimosták az összegeket a kontinensről. A nyomozás során felgöngyölítették, hogy néhány ügyfél annyira bedőlt a kamuhozamoknak, hogy néhány hónap alatt az összes megtakarításukat rábízták a szolgáltatóra. A brit John Potter még hitelt is felvett az újabb befektetések érdekében – több mint 50 ezer fontot (20 millió forintot) bukott el.

Jól tartották a kollégákat, főleg szerb viszonylatban.

Még egy mezei ügyfél kapcsolattartó is megkereste a minimálbér dupláját, 560-800 eurót, amit bónuszokkal együtt akár 1000 euróra is fel tudott tornászni. A termékfelelősök pedig nagyobb fixbérre és nagyon szép jutalékrendszerre számíthattak.

Ha egy kliens legalább 50 ezer eurót fizetett be, 3 százalékos, ha több mint 350 ezer, akkor 7 százalékos ügyleti prémium várta őket.

Ignjatovic több cégben is megfordult, tapasztalatai szerint 20 és 40 ezer euró között is kereshettek havonta a legjobb értékesítők. Jellemző, hogy mindenkit készpénzben, vagy kriptovalutában fizettek ki. A vallomásból kirajzolódik, hogy mennyire hideg logika mentén épült fel a cég struktúrája. A panaszkezelés a belgrádiak tudomása szerint Szófiában működött, az első vonalas ügyfelesek pedig nem érintkezhettek a termékmenedzserekkel. Szigorúan kiadták a telefonálóknak, hogy nem közölhetik, honnan keresik meg a szuper-ajánlatokkal a mit sem sejtő áldozatokat.

A sértettek vallomásai alapján kiderült, hogy miután már a befektetők is gyanakodni kezdtek, hogy miért nem fizet vissza a cég a hozamból, kaptak egy emailt, hogy sajnálatos módon kínai hackertámadás érte a szolgáltatót, aminek köszönhetően a vállalat által kezelt pénztömeg jelentős része is elveszett.

Belgrád farkasai

A bűnbánó tanú, Ignjatovic nem titkolta el a rendőrség előtt a szaftos részleteket sem. A vállalat mentalitását tökéletesen tükrözi, hogy a friss belépőknek első napjukon meg kell néznie a Wall Street farkasa című hollywoodi blockbustert, hogy ráérezzenek az új munkahelyük „ízére”.

Az ilyen jelenetek alatt biztosan jegyzetelni kellett:

Ahogy a Leonardo DiCaprio által megformált karakter sem finomkodott New Yorkban, úgy a belgrádi csapatnál sem volt hiány alkoholból, drogokból és prostituáltakból. A csapatkohézió sajátos módja volt, hogy a zömében huszonéves munkavállalók együtt laktak a cég kontóján az egyik közeli wellnesshotelben.

Aztán 2018 márciusában leállt a Cactus Marketing. A dolgozók lehetőséget kaptak, hogy csatlakozzanak egy másik, ugyanúgy Barak érdekeltségébe tartozó szófiai pénzügyi szolgáltatóhoz, az E&G Finances-hez.

Végül az izraeli Jordan Belfortot is elérte a végzet. Természetesen Barak tagadta a pénzügyi csalás és pénzmosás vádpontjait, és a négy éves letöltendő kiszabásakor is ragaszkodott az igazához. A tárgyaláson is rezignáltan elmondta: