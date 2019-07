Kockázatos az egységes minimálbér

Csak első hallásra kedvező, hogy egész Európában kötelezővé tegyék az uniós átlagnak megfelelő minimálbért, az egységesítés valójában súlyos problémát okozna a gazdaságilag elmaradottabb országoknak.

Európa keleti országaiban és leszakadó térségeiben – például Portugáliában és Görögországban – is gondot okozna az

Európai Unióban esetleg bevezetendő egységes minimálbér az elképzelés részleteinek ismerete nélkül is – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

Az Európai Bizottság tegnap megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen hétfőn lengette be az egységes uniós minimálbér lehetőségét. A lapunk által megkérdezett elemzők szerint az intézkedésnek vagy nem lenne érdemi hatása, vagy Magyarország számára súlyos hátrányokkal járna, bár pontosabb válasz csak a konkrét javaslat ismeretében születhet.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint technikailag is nehéz lenne bevezetni az egységesen ugyanakkora minimálbért, mert az EU-n belül rendkívül nagyok az eltérések, teljesen más a bérszínvonal egy kelet-európai kkv-nál mint egy német nagyvállalatnál, kiegyenlítésére külön támogatási rendszer kellene, ami nem elfogadható a gazdagabb országok számára. Nem is létezik minden uniós országban a minimálbér intézménye, amelynek a kötelezővé tétele viszont valóban megtörténhet, de ennek Magyarországra nem lesz hatása.

Nem elképzelhetetlen, hogy egy formula alkalmazása lesz kötelező az EU-ban, erre példa a magyar rendszer is, amelyben a minimálbér mellett a szakmunkásoknak és a diplomásoknak is megállapítanak külön legkisebb keresetet. Török Zoltán szerint, ha mégis egységes, a magyarországinál lényegesen magasabb minimálbért kellene alkalmazni az egész EU-ban, az csődhullámhoz vezetne, ezért nem is járható út. Suppan Gergely olyan egységesítést tart lehetségesnek, amely figyelembe veszi az adott ország fejlettségét és vásárlóerejét, de még így is okozhat gondot, ha túl magas szintet határoznak meg.

A teljes cikket a Világgazdaság szerdai számában olvashatja