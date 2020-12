Kötvényeket bocsátanak ki a vakcinázásra

Több milliárd dollár értékben kerülnek a piacra jövőre olyan kötvények, amelyeket a pandémia okozta sürgős finanszírozási igények fedezésére bocsátanak ki. A vakcinakötvények a társadalmi felelősségüket átérző befektetőket célozzák meg, akik azt támogathatnák, hogy a vakcina a fejlődő országok lakosai számára is mihamarabb elérhető legyen.

Bár a 2021-es projekt nagy erőfeszítéseket kíván, és hatalmas összegekkel kell segíteniük a befektetőknek, a papírokra várhatóan jelentős kereslet lesz, hiszen sok befektető számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, akik szívesen támogatnák az oltás eljuttatását a szegény régiókba

– mondta Philip Brown, a Citi ügyvezető igazgatója, aki már októberben is részt vett vakcinakötvények eladásában.

A fejlődő országok immunizálásának összköltségét nehéz megbecsülni, de várhatóan több tízmilliárd dollárt tesz majd ki. Az oltóanyagok elosztásáért felelős Oltóanyag- és Védőoltási Világszövetség (GAVI) a múlt héten az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) közösen jelentette be, hogy jövőre közel ötmilliárd dollárra lesz szükség – a már biztosított 2,1 milliárd dolláron felül – ahhoz a tervükhöz, hogy

1,3 milliárd adag oltóanyagot eljuttassanak 92 szegény országba, és beoltsák a lakosságot. A költség még növekedhet, ha a vakcina adagonkénti költsége az előre jelzettnél magasabbnak bizonyul.

A genfi központú GAVI az AstraZeneca fejlesztés alatt álló vakcinájából több százmillió adagot foglalt le. A szervezet célja az, hogy az engedélyezést követően legalább egymilliárd adaggal biztosítsa a szegény országok lakosságának egyötöde számára a védettséget. Az oltóanyaggal kapcsolatos költségek azonban még ennél is magasabbak: nemzetközi szervezetek becslései szerint több mint kétmilliárd dollárba kerülhet Latin-Amerika és a karibi térség lakosságának ötödét beoltani, miközben az afrikai lakosság beoltása mintegy hatmilliárd dollárba kerül majd.

Cyrus Ardalan, a GAVI nemzetközi védőoltási pénzügyi alapjának (IFFIm) igazgatótanácsi elnöke szerint létfontosságú, hogy a szervezet tudjon erőforrásokat biztosítani arra, hogy világszerte egyenlő esélyekkel jusson a népesség az oltóanyaghoz. A GAVI finanszírozásáért felelős szervezet becslése szerint a szövetség koronavírussal kapcsolatos tevékenységének egynegyedét vagy felét az IFFIm-kötvények fedezik majd. Hozzátette, hogy egy vagy két új kötvény kibocsátására számít 2021-ben.

A vakcinapapír a társadalmi kötvény egy fajtája. Ezek kibocsátása már idén is megugrott a társadalmi ügyek iránti növekvő érdeklődés miatt, illetve azért, mert a kormányok egyre több projekthez használják fel ezt a finanszírozási formát.

A társadalmi kötvények értékesítései az idén elérték a 163,7 milliárd dollárt, ez csaknem tizenkétszerese a 2019-es szintnek a Refinitiv adatai szerint.

Jó lehet a mutáns vírusra a kész oltóanyag

A Pfizer és a Moderna is teszteli vakcinái hatásosságát a koronavírus mutálódott verziójával szemben, amelyet nemrég az Egyesült Királyságban mutattak ki. Az eddigi adatok szerint a Moderna vakcinája védelmet nyújt a mutációval szemben, de még további elemzéseket végeznek. A Pfizer is vizsgálódik. Az új vírusváltozat már több országban is megjelent, így valószínűleg az Egyesült Államokban is – mondta Anthony Fauci, az Allergia és Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének igazgatója. Az USA-ban zajlik az oltókampány, alig több, mint egy hét alatt több mint 4,6 millió dózist szállítottak ki, és körülbelül 614 ezer adagot adtak be az amerikai járványvédelmi központ adatai szerint. Az első adagokat a veszélyeztetett csoportok, a szövetségi tisztviselők és az egészségügyi dolgozók kapták.