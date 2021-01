Másfél év alatt állhatnak talpra a vállalatok

A digitálizációt és a fenntarthatóságot sürgető európai vállalatok hamarabb kilábalnak a Covid19-válságból – derül ki az Accenture friss kutatásából, amelyről a Figyelő számolt be.

Duplázás Európában: a versenyképességet erősítő kettős stratégia (The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness) címmel, a The Davos Agenda hetében kiadott jelentés alapján az európai cégvezetők szerint átlagosan 18 hónapra lesz szükség a világjárvány előtti nyereségszint újbóli eléréséhez – áll egy friss kutatásban. A vírus-válság jelentős különbséget eredményezett az európai vállalatok körében az ellenálló-képesség és növekedési kilátások tekintetében. A kutatás adatai szerint:

Az európai vállalatok fele (49 százalék) árbevétel-, illetve nyereségcsökkenésről számolt be az elmúlt 12 hónapban, és semmilyen javulásra nem számít 12 hónapon belül.

Egyötödüknek (19%) stabil volt a pénzügyi teljesítménye a világjárvány előtt, ám a következő 12 hónapban az árbevétel és a nyereség gyengülésére számítanak. A jelentés őket „bukott angyaloknak” nevezi.

Az európai vállalatok egyharmada (32%) számít nyereséges növekedésre a következő 12 hónapban. A jelentés a „jövő vezetőiként” utal rájuk.

A felmérés szerint a digitális átállásban és a fenntarthatóság bevezetésében is élen járó vállalatoknak közel háromszor akkora az esélye a „jövő vezetői” közé kerülni, azaz gyorsabban talpra állnak és megerősödve kerülnek ki a válságból.

Mit fejlesztenek a sikeresek?

A kutatás szerint az európai vállalatok közel fele (45 százalék) a digitális átalakulás és a fenntarthatóság területén végrehajtott beruházásokat egyaránt prioritásként kezeli. Az európai válaszadók 40 százaléka nagyszabású beruházásra készül a mesterséges intelligencia, 37%-uk a felhő alapú megoldások terén, míg 31 százaékuk beruházási költségvetése átcsoportosításával kíván összpontosítani a fenntartható üzleti modellek megvalósítására.

Bizonytalan 2021-es növekedési célszámok az európai cégeknél

A jelentés megjegyzi, hogy az európai vállalatoknak kevesebb mint a fele (45 százalék) számít 2021-es növekedési célszámai megvalósítására.

Az egyesült királyságbeli, a franciaországi és a németországi cégek a legoptimistábbak. Ezekben az országokban a válaszadók 59, 52 és 51 százaléka nyilatkozott úgy, hogy várakozásai szerint sikerül megvalósítania a 2021-es célokat.

Az olaszországi és a spanyolországi vállalatok a legpesszimistábbak: mindössze 34 és 31 százaléka tartja valószínűnek 2021-es növekedési célok elérését.

„Még azok a vállalatok is, amelyek felismerik a digitális és a fenntarthatósági átállás felgyorsításának üzleti lehetőségét, bizonyos akadályokkal szembesülnek a kettős átalakulás során” – mutatott rá Jean-Marc Ollagnier, az Accenture európai vezérigazgatója.

A teljes cikket a figyelo.hu-n olvashatja