Matolcsy György: Magyarország óriási tartalékokkal rendelkezik

Magyarország már egy másik ország 2019 őszén, mint volt egy évtizeddel ezelőtt – kezdte nyitóelőadását Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), az EY és a Figyelő közös, BÉT50 elnevezésű konferenciáján.

2008 októberében lecsapott a pénzügyi válság, amely Magyarországot nagyon gyenge állapotában érte el. 2010-től, majd 2013-tól a pénzügyi válságot pénzügyi eszközökkel is kezeltük, egymással szövetségben a gazdaságpolitika és a monetáris politika tudta kezelni a pénzügyi válságot, amit átterjedt politikára és a pénzügyi világra is – mondta a jegybankelnök.

Matolcsy György három területet emelt ki:

geopolitika,

technológia és

pénzügyi világ.

Szerinte a geopolitika területén kitűnően vizsgázik Magyarország, amelynek sikerében a jegybankelnök úgy véli, hogy a világ vezető hatalmai is érdekeltek. „Magyarország erre épít” – hangsúlyozta az MNB elnöke.

A technológia területén Magyarország használja az elmúlt 200 év sikereinek receptjeit: alkalmazza az európai szociális piacgazdasági modellt, használja az ázsiai modelleket is – erős állami iparpolitikára épít a külföldi működőtőkére támaszkodva.

Mi mindenkitől használunk valamit

– fogalmazott, és szerinte a technológia területén ezeket jól alkalmazzuk. Magyarország jól használja a pénz világát is, és kell is neki, hiszen innen indult a legutóbbi válság – tette hozzá. Matolcsy György szerint az egyik legnagyobb tartalék ma a pénz világában van.

Elmondta, hogy Magyarország 2013 óta egyértelműen felzárkózó pályán van:

a mediterrán országokhoz képest 25 százalékkal, de még Németországhoz képest is 10 százalékkal zárkóztunk fel.

„Ez a magyar sikertörténet, ami mögött a hazai vállalatok sikerei húzódnak meg” – jelentette ki a jegybankelnök.

Az ehhez hozzájáruló források nagy részét az Európai Unió adja, összesen nettó 8 ezer milliárdot – ugyanis mi is fizettünk be – kapunk az uniótól. De az MNB is képes volt 10200 milliárd forintot átadni Magyarországnak, „betenni a felzárkózás perselyébe” – fogalmazott az MNB elnöke. Hozzátette, hogy 2019-ben ehhez még 900 milliárd forint bizonyosan hozzáadódik, hiszen az államadósság kamatai ennyivel lesznek kisebbek.

GDP-arányosan 2 százalékponttal csökkentek Magyarország államadósságának költségei.

Matolcsy György szerint kihívások előtt állunk. A jól működő stabil tőkepiac és tőzsde nélkülözhetetlen részei a magyar modell 2.0-nak. A felzárkózáshoz szükség van ezekre.

A versenyképességi fordulatot célzó javaslatokat végrehajtjuk, ezeket elengedhetetlen követelményeknek tarjuk 2030-ig, illetve minél előbb, annál jobb – emelte ki.

Az egyik legfontosabb számunkra a tőkepiaci struktúrák fejlesztése:

a vállalati kötvények piacát fejleszteni kell, ebben ugyanis óriási tartalék van.

El is indult egy ilyen tőzsdei program: az a cél, hogy az egészségpénztárakat és a nyugdíjpénztárakat összevonva jóléti alapot hozzunk létre, ahová cégek és magánszemélyek is befizethetnek.

Magyarországon a pénzügyi rendszerben óriási tartalékok vannak, ahogy a GDP-arányos hitelállományban is. A BÉT jó lehetőségeket kínál a vállalatoknak, elsősorban versenyképes finanszírozást, de ez bizalomépítést is jelent – aki látható a tőzsdén, az bizalmat kelt, és bizalmi tőkét épít – fogalmazott a jegybankelnök, hozzátéve, a tőzsdei jelenlét egy későbbi generációváltást is kiválóan szolgálhat a későbbiekben.