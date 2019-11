Külföldi beruházások Száznál is több projekt vár döntésre, 18 ezer új munkahely jöhet létre 6,8 milliárd euróból

Nincs lezárva a magyar Tesla-misszió

Továbbra is szerepel a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) térképén az amerikai elektromos meghajtású járműgyártó óriás, amelynek stratégiájából arra lehet következtetni, hogy a cég több ponton is kapcsolódhat Magyarországhoz – erről is beszélt a Világgazdaságnak Ésik Róbert vezérigazgató.