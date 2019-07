Régiós szinten is nagyon erős Budapest a spontán szórakoztatásban

Régóta próbálják megfejteni tudósok és turisták a budapesti életérzés titkát. Ugyanis más dolog párizsi lakosnak, londoninak, berlininek vagy rómainak lenni, és teljesen más dolog Budapesten élni. Az életérzés egyik hajtómotorja a város spontaneitása, az időlegesen megnyíló, majd eltűnő helyek mennyisége, a váratlanul megjelenő üzletek, bulik, szalonok lakásvásárok.

A hogyan a kiskereskedelemben, úgy a kultúrában és a vendéglátásban is hódít Budapesten a pop up, amely szorosan kapcsolódik a közösségi médiához, ahol célzottan és koncentráltan lehet információt eljuttatni a kibocsátótól a felhasználóig. Ennek hatását egyre több ideiglenesen felbukkanó kereskedő használja ki jól. A lakásvásárok (például a tavaszi időszakban a növények, a nyári időszakban a dizájner ruházat, ősszel a kézműves élelmiszerek és befőttek, télen a karácsonyi díszek árusítása) egyik nagy előnye, hogy ugyanazon a helyen más-más terméket lehet értékesíteni, a marketinget pedig a közösségi média adja.

Ez egyfajta piacként is működik, a termelő vagy a kereskedő azt értékesíti, amit beszerzett vagy termelt. Nincs raktárkészlet, nem kell bíbelődni a készleten tartással. Budapest tömve van kis lakásboltokkal, ám a pop up jellemző a kultúrára is. Budapesten ma már nemcsak színházban lehet jó darabokat nézni, hanem lakásokban, egykori üzlethelyiségekben is. Kép- és fotótárlatok is nyílnak pop up jelleggel, vagyis minden, ami közérdeklődésre tart számot. Ez természetesen nem Budapest-specifikus, sőt nem is innen indult, ugyanakkor tény, hogy a budapesti showbiznisz és a vendéglátóipar mindezt tökélyre fejlesztette.

A valódi budapesti életérzés, hogy a város bármelyik pontján, a hét bármely napján kialakulhat spontán buli, amihez nagyban hozzájárulnak a pop up gasztro- és fröccsözőhelyek. A két ikonikus hely a Pontoon és a Fellini. Az előbbi a belváros kellős közepén szolgáltat esténként minifesztivált, programokkal és persze fröccsel. A kilátás, a miliő és a Duna-part igazi hipszter hellyé teszi. Nemcsak arról van szó, hogy kellemes szórakozást kínál, hanem tömegeket visz közelebb a Dunához és ezen keresztül Budapesthez. Nagyjából hasonló a helyzet a Fellinivel is, amely a Római-parton található. Ez külvárosias, inkább plázsszerű hely, napozóágyakkal, láblógatókkal és remek falatozóval, leginkább sörözgetőkkel, de a kulturális program itt is megtalálható. A város számos pontján vannak hasonló pop up helyek, nem csak a Duna mellett.

A teljes cikket a Világgazdaság keddi számában olvashatják