Sorban állnak a kkv-k az NHP Hajrá hitelért

A koronavírus-járvány első hullámának enyhülésével egyre jobban élénkülhet a gazdaság, amelyben nagy szerepe van a Magyar Nemzeti Bank által elindított Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrának is. A kedvezményes kamatozású hitelprogram továbbra is sikeres a K&H Bank ügyfelei körében, ugyanis a pénzintézet június végéig közel 63 milliárd forintnyi értékben kötött szerződést – olvasható a bank közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank tovább bővíti az áprilisban indított NHP Hajrá konstrukció kereteit, így tovább javulnak a forgóeszköz hitelek feltételei, illetve pozitív várakozás övezi a támogatás előfinanszírozásokkal kapcsolatos módosításokat is.

„A gazdaság újraindulásában kulcsfontosságú, hogy a hazai kkv szektor képes legyen a fejlődésre, bővülésre. Ebben nyújt nagy segítséget az NHP Hajrá, amelynek kihelyezésében a K&H központi szerepet vállalt az elmúlt hetekben.

A K&H Bank június 30-ig a piaci részesedésének több mint duplájával vette ki részét a hitelprogramból és összesen 63 milliárd forint értékben kötött szerződést – tájékoztatott a legfrissebb eredményekről Hodina Péter, a K&H Vállalati értékesítési igazgatóság vezetője.

„A termékek tekintetében továbbra is a refinanszírozás és a forgóeszköz finanszírozás a legnépszerűbb, de azt látjuk, hogy beruházásokban is egyre több cég gondolkodik. A K&H Bank továbbra is fontosnak tartja, hogy a válság alatt és után is aktív szerepet vállaljon a gazdaság élénkítésében, ezért kiemelten foglalkozunk az NHP Hajráért hozzánk forduló cégek igényeivel” – tette hozzá a vállalati szakember.