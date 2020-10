Timmermans: megvan az útvonal, és lesz pénz is

Nem a bolygót kell megmenteni, az megmarad, tud magára vigyázni, hanem magunkat, és az unokáinkat – jelentette ki a Budapest Climate Summiton az Európai Bizottság zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnöke.

Frans Timmermans rámutatott:

olyan magas a cselekvés elmaradásának a költsége, amit nem engedhetünk meg magunknak.

Ezért az üzleti gyakorlatokat úgy kel átalakítani, hogy a szükséges változások megvalósuljanak. A mostani járvány jó alkalom arra, hogy kicsit megálljunk és átgondoljuk, hogy merre tovább. Máris katasztrofális környezeti következményei vannak az emberi tevékenységeknek, de Frans Timmermans szerint van jó hír is.

A gazdasági növekedés akkor is megvalósítható, ha új alapokra állítjuk a gazdaságot:

megújuló energiát használunk és megtisztítjuk a levegőt. Ehhez már megvan a technológia, mivel pedig megszületett a zöld megállapodás, an az útvonal is, és lesz a pénz is.

Az „útvonal” kapcsán az uniós illetékes például a 2005-ben indított kibocsátás-kereskedelmi rendszernek (ETS) az épületekre és a járművekre való kiterjesztését, illetve a tengeri szélparkokra való nagyobb támaszkodást említette.

Növelni kell az erdők területét is, de mivel az európai erdők nagy része súlyos állapotban van, az Európai Bizottság javasolni fogja egy széndioxid-kibocsátást korlátozó mechanizmus bevezetését azoknak az országoknak, amelyek eddig nem lépte e téren.

Frans Timmermans közölte:

a tervek szerint 2030-ra az európai energiatermelés mintegy 40 százaléka megújuló alapú lesz, és addigra 36-38 százalékkal akarjuk növelni az energiahatékonyságot is.

Ennek elérését egy tízmilliárd eurós innovációs alap segíti. A pénz felhasználható kibocsátásmentes, például hidrogénre támaszkodó megoldásokhoz. Az európai hidrogénszövetség megcélozta, hogy tíz éven belül 10 gigawattnyi hidrogénkapacitás álljon rendelkezésre a földrészen.