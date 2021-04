Folytatódik a Zöld busz program az Alföldön

Mától május 20-ig nyílik lehetőség kipróbálni az alföldi nagyvárosban a Zöld Busz Program mintaprojektjének elektromos autóbuszát.

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részét képező mintaprojekt keretében több vidéki nagyvárosban zajlott, illetve jelenleg is zajlik elektromos buszok tesztelése. Célunk, hogy a lakosok testközelből ismerhessék meg a környezetbarát, kibocsátásmentes járműveket, ennek egyik lépése a Kecskeméten most egy hónapig szolgálatot teljesítő Mercedes-Benz eCitaro autóbusz forgalomba állása – jelentette be Steiner Attila.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy hamarosan lezárul a Zöld Busz Program első pályázati felhívása, melynek keretében önkormányzatok és közlekedési közszolgáltatók igényelhetnek vissza nem térítendő állami támogatást elektromos autóbuszok, valamint önjáró trolibuszok beszerzéséhez.

A Zöld Busz Projektiroda a járművek vásárlásához 80 százalékos támogatást nyújt, az üzemeltetésükhöz szükséges infrastruktúra kiépítéséhez pedig 60 százalékos intenzitással biztosít forrásokat.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere elmondta:

Mindannyiunk közös felelőssége és feladata tenni azért, hogy megőrizzük élhető városunkat.

Az utóbbi időszakban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, a klímatudatosságra, a város levegőminőségének javítására. Célunk eléréséhez elsősorban vissza kell szorítanunk a szén-dioxid-kibocsátást, amiért sokat tehetünk, ha a közösségi közlekedésbe bevonjuk a kibocsátásmentes járműveket. A polgármester a kecskemétieket arra biztatta, hogy éljenek a lehetősséggel, próbálják ki az elektromos buszt és véleményüket, tapasztalataikat osszák meg másokkal is. Háláját fejezte ki a kormánynak és a minisztériumnak, hogy Kecskemét részt vehet a Zöld Busz Mintaprojektben.

A kormány a Zöld Busz Programban tíz éven át összesen 36 milliárd forinttal támogatja a buszpark cseréjét a helyi közösségi közlekedésben, így a 25 ezer fő feletti lélekszámú településeken környezetbarát, elektromos járművek szállíthatják az utasokat.