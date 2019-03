Már nem az Apple jelenti az innováció csúcsát

Tizenhárom év után először nem az Apple a leginnovatívabb vállalat, az almás céget ketten is megelőzték a Boston Consulting Group leginnovatívabb cégeket rangsoroló listáján.

Tizenhárom évi folyamatos vezetés után a Google leszorította az Apple-t az élről a Boston Consulting Group leginnovatívabb cégeket rangsoroló listáján. Az Apple a harmadik helyre csúszott vissza, mivel a Top 50-es listán első ízben az Amazon is megelőzte.

A vezető triót a Microsoft és a Samsung követi a 4. és 5. helyen.

Az első 10 között kilenc technológiai cég szerepel, de az első 50 között fele-fele arányban találhatóak a technológiai és a hagyományos vállalatok.

Utóbbiak közül a leginnovatívabbnak az egy év alatt 25 pozíciót javító és immár a 10. helyre rangsorolt Adidas bizonyult, amely egyben a leginnovatívabb európai cég pozícióját is megszerezte.

A BCG a 10 millió dollárnál nagyobb árbevételű cégeknél 2,500 innovációs vezetőt keresett meg, hogy rangsorolja a vállalatokat, valamint beszámoljon cégük innovációs költéséről és az innovációs trendekről. A BCG 2005 óta 13. alkalommal készítette el felmérését.

A digitális technológiák fejlesztése maradt a legfontosabb cél a vezető innovátoroknál.

„Egyértelműen kiderült, hogy amely vállalatoknál ez nem így van, azok már most lemaradtak,” – mondta Juhász László, a BCG budapesti irodájának szenior partnere és ügyvezető igazgatója. A válaszadók szerint a következő 3-5 évben a legnagyobb hatással a fejlesztésekre

az új technológiák gyors bevezetése,

a mobil technológia,

a big data

és a digitális design lesz.

Új elem a legfontosabbak között a digitális platformok és ökoszisztémák fejlesztése, valamint a mesterséges intelligencia (AI).

Az AI már ma is vízválasztó a legsikeresebb vállalatok és a többiek között. A legsikeresebb innovátorok, amelyek közül sok a hagyományos iparágakban található, mint a Siemens, Marriott, BP és több autógyártó, már most látják az AI pozitív hatásait, akár az árbevételükön is, és azon dolgoznak, hogy az AI-t még inkább kiterjesszék a működésükben.

A leginnovatívabb 50 cég között az egy évvel korábbi 14 után 13 európai cég szerepel: 9 német, 3 holland és egy francia. A jelentés megállapítja, hogy a fejlett államok közül az európai vállalatok kezelik leginkább prioritásként az innovációt, de Indiában és Kínában ennél is nagyobb súlyt helyeznek az innovációra.