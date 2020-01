A bankokkal és a brókercégekkel indul az amerikai gyorsjelentési szezon

A zsúfolt amerikai gyorsjelentési naptár mellett amerikai inflációs, valamint kínai és német GDP-adatok is befolyásolják majd a kereskedés irányát.

A tőzsdei mozgások szempontjából rövid távon az amerikai–kínai tárgyalások alakulása a legfontosabb faktor. A kereskedelmi megállapodás első fázisát – amely Donald Trump múlt heti közlése szerint az összes téma mintegy felét tartalmazza – január 15-én írhatja alá a két fél Washingtonban. A Reuters információi szerint mintegy 200 résztvevő már megkapta a meghívóját az eseményre, de a pontos szerződésszöveg és annak részletei még mindig nem készültek el, az amerikai fél a fordításra vár.

A befektetők addig is a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon nyitányára figyelhetnek a tengerentúlon, ahol a vállalati profitok várhatóan már a második egymást követő negyedévben csökkenhettek. Ha az előrejelzés beválik, akkor az éves vállalati nyereségnövekedés a legalacsonyabb lesz az elmúlt három évben, de a Bloomberg kommentje szerint a piaci szereplők nagy része nem tulajdonít ennek különösebb jelentőséget, mert már a 2020-as évre figyelnek. A TIAA elnöke, Chris Gaffney úgy véli, a piac már a nyereségek növekedését árazza, miután az általános környezet kifejezetten jónak mondható. 2020 első negyedévére már 3,2 százalékos év/év alapú gyorsulást vár a Bloomberg konszenzusa, a teljes évre pedig 9,1 százalékos emelkedést. Tegyük hozzá, az elmúlt negyedévekben is növekedést jeleztek előre a szakemberek, majd ezt gyors leminősítések sora követte. Most egyelőre fordítva áll a zászló, a felminősítések dominálnak. Ha a majdnem 10 százalékos nyereségboom bekövetkezne, az megismételheti az 1998–99-es éveket a Bloomberg Intelligence szerint. 1998-ban a vállalati ciklus elérte mélypontját, és 1999-re meg is fordult. A fordulat csaknem 20 százalékos emelkedést hozott az S&P 500-as indexben.

A szezont szokás szerint a pénzintézetek kezdik: kedden jelent a többi között a JPMorgan Chase, a Citi és a Wells Fargo, szerdán pedig a Bank of America és a Goldman Sachs. Az első fecskék közül a JPM jelentésében elsősorban a kamatbevételek alakulására koncentrálunk majd, a Goldman jelentése nehezebben lesz értelmezhető, mivel új struktúrában közlik a számokat. Ahogy a Goldmannál, úgy a Bank of Americánál is negyedéves profitcsökkenésre számítanak az elemzők. A kérdés szinte valamennyi pénzintézetnél az, hogy a hitelállomány növekedése hogyan tudta ellensúlyozni a tavaly végrehajtott három amerikai kamatcsökkentést. A Morgan Stanley és a BlackRock kilóg a sorból abban a tekintetben, hogy itt negyedéves profitnövekedésre számíthatunk.

