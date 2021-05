A Spotify alapítója százmilliárdokért venne magának focicsapatot

Megvásárolná az Arsenal FC-t a Spotify alapítója és vezérigazgatója, Daniel Ek. A svéd dollármilliárdos a hírek szerint már a labdarúgóklub tulajdonosával, Stan Kroenkével is felvette a kapcsolatot, azonban konkrét döntés még nem született a felvásárlással kapcsolatosan – írja a Reuters.

Daniel Ek múlthéten úgy nyilatkozott, hogy a szükséges 2,8 milliárd dolláros (836 milliárd forintos) vételárat elő is készítette a tranzakcióhoz.

Angol médianyilatkozatok alapján úgy fest, hogy az ágyúsok több sztárjátékosa Thierry Henry, Dennis Bergkamp és Patrick Vieria is támogatja a felvásárlás ötletét.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I’d be happy to throw my hat in the ring.

