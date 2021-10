Az együttműködés keretében országosan a HUNPartner látja el a Pappas Auto ügyfelei számára a biztosítások megkötésével és fenntartásával, valamint a kárrendezéssel kapcsolatosan felmerülő szakmai feladatokat. A HUNPartner a Pappas Auto minden magyarországi szalonjához dedikált kapcsolattartót is rendelt. Így bármilyen kérdés merül fel egy-egy biztosítási termékkel kapcsolatban – akár a Pappas Auto kollégái részéről, akár ügyféloldalon – a HUNPartner azonnali szakmai támogatást nyújt és folyamatosan törekszik a legjobb ajánlatok összeállítására, amit proaktív módon, a biztosítók versenyeztetésével tud elérni.

A Pappas Auto által értékesített járművek – a Mercedes-csoport termékei, a Kia, illetve a Fiat-csoport termékei – mind az értékükből, mind az autók típusából adódóan prémium kategóriát képviselnek. Az ügyfelek oldaláról így magától értetődő elvárás, hogy folyamatosan olyan szintű kiszolgálást kaphassanak szervíz oldalon – és ezzel párhuzamosan a biztosítási oldalon – is, amitől egy prémium autó prémium autó tud maradni.

Az együttműködéssel kapcsolatban Pais József, a Pappas Auto ügyvezető igazgatója elmondta: „A Pappas Auto az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan igyekezett erősíteni jelenlétét a biztosítási területen. Ebből a megfontolásból döntöttünk úgy, hogy a biztosításokkal kapcsolatos aktivitásunkat, illetve az ezzel kapcsolatos fejlesztéseket külső szakmai partnerre bíznánk. Egy tender keretében szerettük volna megtalálni azt a szakmai partnert, aki – illeszkedve a Pappas vállalati filozófiájához – a biztosítások területén kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújt. Ennek eredményeképpen 2021. szeptemberében a HUNPartner Kft.-vel elindítottuk az együttműködést. A biztosítással kapcsolatban elvégzendő feladatoknak két lépcsője volt: először a Pappas Auto saját autóparkjával összefüggésben kívántuk rendezni a biztosítások kezelését, ezt követően pedig a cégcsoport által értékesített járművekhez nyújtandó biztosítási szolgáltatásokhoz kerestünk megfelelő szakmai partnert. A mai nap az alapkőletétele ennek az együttműködésnek.”

A két társaság összefogásának több olyan pillére is van, ami túlmutat az alkusz és az ügyfél közti hagyományos együttműködésen. A Pappas Auto nemcsak a biztosítási termékek értékesítésének tekintetében, hanem az ügyfelek teljes biztosítási igényrendszerében – például a kárszakértésben, illetve minden olyan területen, ahol az ügyfélnek igénye lehet – kíván együtt dolgozni a HUNPartnerrel. A hosszú távú együttműködés részeként, a Pappas Auto munkatársait bevonva a HUNPartner kollégái is segítenek majd abban, hogy az ügyfelek könnyen értelmezhető és átlátható információt kaphassanak a biztosításokról.

Az együttműködés további lényeges kritériuma részünkről a személyes kapcsolattartás: bármennyire is a digitalizáció világában élünk, a Pappas Autonál mi mégis úgy gondoljuk, hogy a személyes kapcsolattartás továbbra is meghatározó tényezője a minőségi ügyfélkiszolgálásnak.

Dr. Vass Gábor, a HUNPartner ügyvezető igazgatója elmondta: „A Hungarikum Alkusz Cégcsoporton belül a tavalyi év végen – Keszthelyi Erik alapító, társtulajdonossal – amellett döntöttünk, hogy a gépjármű üzletágban a kompetenciákat egy tagvállalatba helyezzük; ez a HUNPartner lett.

Immár ebben a társaságban összpontosul az a sokrétű szakmai tapasztalat, amit a gépjármű piacon hosszú évek alatt megszereztünk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a tender során a Pappas Auto vezetői a mi pályázatunkat tartották a legmegfelelőbbnek.”

A biztosítások értékesítése – a gépjárművek értékesítése mellett – egy kiegészítő szolgáltatás. A HUNPartner feladata tehát elsősorban az, hogy – egyénre szabott biztosítási konstrukciókkal – a Pappas Autó brandjét erősítse. A HUNPartner azonban nem elégszik meg ennyivel: miután kialakították az ügyfelek számára ideális termékportfóliót, továbbra is folyamatosan figyelik a gépjárműbiztosítási piacot, annak érdekében, hogy a változó körülményekhez igazodva kedvezőbb feltételeket biztosíthassanak az ügyfeleknek.

A rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy a Pappas Auto minden egyes telephelyéhez egy dedikált szakértő is társul, aki a helyszínen vagy online segíti az értékesítést. A rendszerünket és a szolgáltatásainkat is teljes mértékben a Pappas Auto igényeihez alakítva fejlesztettük ki

A gépjármű-értékesítés során lényeges tényező, hogy a biztosítások értékesítését hozzá kell igazítani a gépjármű-értékesítés ritmusához. Fontos szempont, hogy az értékesítő a biztosítás megkötéséhez szükséges információt a lehető legrövidebb idő alatt, professzionális módon tudja átadni az ügyfélnek. A HUNPartner első eredményei azt mutatják, hogy az adminisztráció csökkentésével sikerült optimalizálni a biztosításkötés időtartamát.

Olyan egyedi biztosítási termékekkel is készülünk, amelyek kifejezetten csak a Pappas Auto ügyfelei számára lesznek elérhetők. Ezáltal is szeretnénk megkülönböztetni magunkat – és persze a HUNPartnert is – a piacon.