Tesco árgarancia

Hogyan alakult az elmúlt időszakban az inflációs környezet?

Dr. Regős Gábor, makrogazdasági üzletágvezető, Századvég: Míg az elmúlt éveket alacsony, 3 százalék körüli infláció jellemezte, addig márciusra a pénzromlás üteme 8,5 százalékra gyorsult. A növekvő inflációban nagy szerepe van az energiaárak emelkedésének, amely már a háború előtt megkezdődött, illetve a koronavírus által okozott egyensúlytalanságoknak, az ellátási láncok szakadozásának, valamint a szállítási nehézségeknek. Az áremelkedésben közrejátszanak továbbá hazai tényezők is, így például a gyenge forintárfolyam vagy a béremelkedések hajtotta erős kereslet. Mindezt súlyosbítja az orosz-ukrán háború hatása, amely elsősorban a világpiaci élelmiszerárakat viheti fel, hiszen Ukrajna jelentős élelmiszer-exportőr. Az Oroszországgal szembeni szankciók is tovább növelhetik az árakat, különösen akkor, ha azok kiterjednek az energiaszektorra is.

Mi jellemzi a mindennapi megélhetéshez szükséges termékek inflációját, beleértve az élelmiszerekét?

R.G.: Az élelmiszerek inflációja a legdrámaibb hazánkban, a KSH márciusi adatai alapján 13 százalékos. Az élelmiszereken belül egyes termékek esetén különösen nagy áremelkedést mutatnak a számok.

A kenyér ára például több mint negyedével, a sajté pedig több mint ötödével nőtt egy év alatt. Ezeket a termékeket gyakran vásároljuk, így napi szinten kézzel foghatóvá teszik a növekvő árakat.

A kormányzati intézkedések mellett milyen egyéb módszerek, gyakorlatok segíthetnek az infláció hatásainak mérséklésében?

R.G.: Bár a kormányzati intézkedések segítenek fékezni az inflációt, önmagukban valóban nem tudják letörni azt. Ezért szükséges a jegybanki kamatemelés, illetve az erősebb forintárfolyam is. Fontos továbbá, hogy az egyes kiskereskedelmi láncok között érdemi verseny legyen. Így ha valamelyik cég az indokoltnál jobban elszaladna az árakkal, a vásárlóknak legyen hova átpártolniuk, így végeredményben ne alakuljon ki a szükségesnél nagyobb áremelkedés. A termékek oldalán sokat segítene a világpiaci energiaárak normalizálódása, illetve szükség van a hazai élelmiszeripar fejlesztésére is, hogy kevésbé függjünk a nemzetközi hatásoktól, több forrásból lehessen beszerezni jó minőségű és megfizethető élelmiszert.

Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója

Mit tesz a piac egyik legnagyobb kiskereskedelmi szereplője az árak megfékezése érdekében?

Pálinkás Zsolt, vezérigazgató, Tesco Magyarország: Tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi inflációs környezet milyen kihívásokat jelent a háztartásoknak, hiszen a világpiaci folyamatok komplexitása visszahat arra, hogy az üzletekben mi mennyibe kerül. Ezért most is arra törekszünk, hogy segítséget nyújtsunk vásárlóinknak ahhoz, hogy a lehető legkedvezőbb áron vásárolhassanak be. Meghatároztunk például egy több mint 600 termékből álló listát, amivel lefedjük a legfontosabb vásárlói szükségleteket. Az ezen szereplő termékek árát minden héten összehasonlítjuk a versenytársainknál érvényes árakkal, és vállaljuk, hogy a legalacsonyabb szinten tartjuk.

Ha ezeket az árucikkeket máshol mégis olcsóbban lehet megvenni, visszafizetjük a különbözetet.

Az árgarancia segítséget jelent a vásárlóknak, hogy ne kelljen az ár-összehasonlítással foglalkozniuk – mi elvégezzük a feladatot helyettük. Emellett biztosítjuk, hogy az ár ne legyen indok arra, hogy a vevők máshol vásárolnak. Ha a hozzánk betérők a Tesco Clubcard hűségkártyájukat is használják, még tovább csökkenthetik vásárlásuk végösszegét.

Hogyan tud egy hűségkártya segíteni a kiadások visszaszorításában?

P.ZS.: A hozzánk lojális vásárlók számos terméket eleve alacsonyabb áron vásárolhatnak meg, mint a hűségkártyával nem rendelkezők, valamint vásárláskor pontokat is gyűjtenek, amelyeket később utalványok formájában válthatnak be. Emellett kuponokat és személyre szabott ajánlatokat is kapnak, amelyekkel kedvezőbben jutnak hozzá az általuk kedvelt termékekhez. A hűségprogramban a nyugdíjasok további árengedménnyel élhetnek, mivel minden kedden 5 százalék kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják Tesco Clubcard kártyájukat.

Sokan az akciós termékeket keresik az olcsóbb bevásárlás érdekében. Erre milyen lehetőségek vannak a Tescóban?

P.ZS.: A közeli lejáratú, de még jó minőségű, emberi fogyasztásra tökéletes alkalmas termékekre árkedvezményt állítunk be. Ezzel az élelmiszer-hulladék mennyiségét is igyekszünk csökkenteni, miközben vásárlóink olcsóbban juthatnak hozzá az ún. sárgacímkés termékekhez. Emellett „Friss 5” akciónk keretében hetente más-más öt friss élelmiszert kínálunk szintén nagyon kedvező áron, amivel szeretnénk ösztönözni az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen zöldség- és gyümölcsfogyasztást. Célunk, hogy vásárlóinkat anyagi lehetőségeik ne akadályozzák a kiegyensúlyozott étkezésben.