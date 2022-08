Füstmentesen otthon is (X)

Ha a füstről és annak káros hatásairól hallunk, akkor valószínűleg leginkább a dohányzás jut az eszünkbe. A cigarettázás az egészségre és a környezetre is káros hatással van, de kevesebb szó esik arról, hogy a lakástüzekben is jelentős szerepet tölt be. A lakásban vagy az ágyban dohányzás felel ugyanis az otthonokban keletkező tűzesetek jelentős részéért.

Azt már jó ideje tudjuk, hogy a dohányzás minden formája káros az egészségre, és jó néhány betegség kialakulásáért felel. Kevésbé ismert azonban, hogy bár a nikotin egy erős függőséget okozó anyag, a legújabb kutatások szerint nem a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős elsősorban a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A füstben ugyanis több vegyi anyag található – az FDA, az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala szerint több mint hétezer –, és ezek közül több mint 93-ról bizonyították, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. Füstmentes élet A dohányzás rossz hatásaitól természetesen úgy tudjuk a leginkább megkímélni magunkat és a környezetünkben lévőket, ha egyáltalán nem szokunk rá. Ha ez mégis megtörtént, akkor fontos, hogy minél előbb próbáljuk letenni a cigarettát. Sokan vannak azonban, akik mégsem szoknak le, számukra fontos az ártalomcsökkentésről való tájékozódás. Ma már jó néhány, a cigarettánál kevésbé káros alternatíva áll rendelkezésére, amelyekkel csökkenthető a káros anyagoknak való kitettség mértéke. Fotó: Shutterstock Ilyenek a különböző füstmentes technológiák. Az égés nélkül működő dohányt és/vagy nikotint tartalmazó technológiák használatakor ugyanis nem jön létre sem füst, sem hamu, így ezek kevesebb, akár 70-95 százalékkal alacsonyabb káros anyagot bocsátanak ki, mint a cigaretta, azonban a károsanyagkibocsátás-csökkenés és az egészségkárosító hatás mérséklése közötti összefüggés mértékének megállapításához további, hosszú távú kutatások szükségesek. A különböző füstmentes technológiákban közös, hogy füst és égés nélkül működnek, azonban a hatásuk teljesen eltérő, még a hasonló elven működő technológiákon belül is nagy eltérések lehetnek. Fontos tudni, hogy a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen egyrészt a hosszú távú hatásuk egyelőre nem ismert, másrészt így is jut nikotin a szervezetbe, ami az egyéb káros hatásai mellett függőséget okoz. A legfontosabb tehát, hogy aki nem dohányzik, az ne is szokjon rá, illetve, aki már dohányzik, az minél hamarabb szokjon le, hiszen hosszú távon csak a nikotin- és dohánytartalmú termékek végleges elhagyásával csökkenthetők teljesen a dohányzás ártalmai. Füst nélkül, biztonságban otthon Az égés és a füst azonban az élet több területén hatalmas károkat okoz, az egészségügyi kockázatok mellett a biztonságot is veszélyezteti a lakásban való cigarettázás, például ha valaki az ágyban dohányzik és elalszik, könnyen alakulhat ki lakástűz. Az égve hagyott cigarettacsikkek ugyanis az otthonokban keletkező tűzesetek jelentős részéért felelnek. Dobson Tibor vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi tűzoltási statisztikák alapján a lakástüzeknél a legnagyobb veszélyt a szén-monoxid és a füst okozza. Az áldozatok 90 százaléka ugyanis nem a lángok, hanem a füst miatt veszíti életét. A tragédia pedig egy egyszerű füstérzékelő készülék felszerelésével elkerülhető lenne. A füstérzékelő a füst megjelenése után nagyjából egy percen belül jelez, és hangriasztást is ad, így lehetőséget biztosít a bent tartózkodók számára a lakás időbeni elhagyására, ami különösen éjszaka rendkívül fontos. Az alapvető tűzbiztonsági ismeretek tehát rendkívül fontosak, és ugyanennyire lényeges az is, hogy biztosítva legyen a megfelelő technológiai háttér, hiszen a megfontolt döntések és egy okosberendezés megfelelő használata életeket menthet. Éppen ezért indította útjára három együttműködő partner, a Magyar Tűzoltó Szövetség, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a füstmentes.hu a Technológiával a Füstmentes Otthonokért edukációs kampányt, amelynek célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az égés és a füst problémájára, azok káros következményeire, miközben információkkal, érzékenyítéssel, valamint technológiai eszközökkel segít a tűz- és baleset-megelőzésben. A cikk társadalmi felvilágosítás céljából, reklámnak nem minősülő tájékoztatásként készült a Philip Morris Magyarország Kft. hozzájárulásával.

