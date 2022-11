Az online kereskedelem térnyerése és a beszállítói láncok rövidülése átalakította a logisztikai szektort. A megváltozott raktározási körülmények miatt a költséghatékonyság mellett egyre nagyobb szerepet kap a digitalizáció, a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és az emberközpontú szemlélet. Ezt felismerve indult el két éve a magyar tulajdonú HelloParks, és kezdett három népszerű kereskedelmi övezetben is nagy ívű ipari fejlesztésekbe.

Fotó: HelloParks

Az elmúlt két évben már hat ipari csarnok-fejlesztést indított el a HelloParks Fóton, Maglódon és Pátyon, amiből kettőt 2022 első felében át is adott. A már elkészült, összesen több mint 90 000 m2 alapterületű két épület – a HelloParks Maglód MG1 és a HelloParks Fót FT1 – alig néhány hónap alatt 100 százalékosan megtelt bérlőkkel. A HelloParks Maglód megaparkban jelenleg a második, 45.000 m2-es (MG3) csarnok építése zajlik, a HelloParks Fót területén pedig az első City Flex típusú, 26.000 m2-es csarnok (FT6) építési munkálatai folynak, mindkét projekt átadása 2022 végére várható. A HelloParks Fót megaparkban emellett ugyancsak elindult a harmadik csarnok (FT2) megvalósítása, ami egy 45.000 m2-es Big Box típusú épület lesz. Mindeközben a pátyi megapark első, 58.000 m2-es raktárcsarnokának (PT1) kivitelezése is megkezdődött, ami Budapest vonzáskörzetének legnagyobb egybefüggő modern raktárcsarnoka, valamint az ipari ingatlanfejlesztő eddigi legnagyobb projektje is.

A HelloParks vezető szerepre törekszik a fenntartható jövő megvalósításában a magyar ipari ingatlanpiacon, ezért fejlesztései során elsődleges figyelmet kap a környezetvédelem és az energiahatékonyság. Már átadott épületei a BREEAM New Construction kategória Excellent minősítésének kritériumai szerint készültek, jelenleg építés alatt álló raktárcsarnokai pedig már a legszigorúbb, Outstanding szabvány és az EU Taxonómia elvárásai mentén épülnek.

Fotó: HelloParks

Ennek megfelelően már a tervezési szakaszban megkülönböztetett figyelmet kapnak a zöld szempontok. A kivitelezés kezdetétől szelektálásra kerül az építési hulladék, amelyet több mint 85 százalékban újra is hasznosítanak, és az építés során pedig ISO 14001-es minősítésű anyagok kerülnek felhasználásra. A kész épületekben az irodák primer energiafogyasztása nulla lesz a tetőre telepítésre kerülő napelemeknek és a megújuló energiával működő hőszivattyús hűtő-fűtő rendszereknek köszönhetően. Még a tetőre hulló csapadék is felhasználásra kerül, ezt locsolási céllal egy külön tárolóba gyűjtik. A parkok közterületei smart-ready világítást kapnak, a károsanyagkibocsátás-mentes közlekedést pedig elektromosautó-töltők és az épületek közti mozgást segítő golfautók biztosítják. Világszinten az épületek kevesebb mint 3 százaléka kapja meg az Outstanding minősítést, Magyarországon ipari épületet pedig ebben a kategóriában jelenleg csak a HelloParks épít.

Fotó: HelloParks

A társaság fejlesztései ugyanakkor nem csak emiatt kimagaslóak, hanem amiatt is, hogy a bérlők kezébe adják az irányítást. A HelloParks saját fejlesztésű mobilapplikációja ugyanis a csarnokok intelligens épületautomatikai és felügyeleti rendszeréhez kapcsolódva számos hasznos információt szolgáltat számukra. Ezen az alkalmazáson keresztül elérik az általuk bérelt területek műszaki adatait és felügyeleti rendszerét, így kontroll alatt tarthatják közüzemi fogyasztásaikat, módosíthatják a fűtési, szellőztetési vagy világítási beállításokat. Időprogramok létrehozásával emellett azt is ellenőrizhetik, hogy munkaidőn túl lekapcsolásra kerültek-e a rendszerek. Az applikációval a bérleményekhez tartozó összes fontos dokumentum is elérhető, mint az alaprajzok, tűzvédelmi dokumentumok, használati útmutatók vagy a házirend – ráadásul mindez online, akár a világ bármely pontjáról.

Fotó: HelloParks

A HelloParks mindemellett további jelentős lépéseket tesz működése zöldítése irányába, amelyeket 2030-ig kíván megvalósítani. Ennek megfelelően a lehető legalacsonyabb szintre csökkenti gáz és szén-dioxid kibocsátását, valamint tovább növeli épületei energiahatékonyságát és a megújuló energiafelhasználást. A társaság ugyancsak lépéseket tesz megaparkjai területén a biológiai sokféleség megőrzése és növelése érdekében; célja a zero waste menedzsment kialakítása, a fenntarthatóbb vízgazdálkodás, valamint a körforgásos gazdaság elemeinek beépítése működésébe.

További részletek a fejlesztésekről a HelloParks weboldalán találhatók.