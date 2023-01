A pozsonyi székhelyű ECL SK céget 1997-ben alapították. Az ECL SK egyedüli részvényese az OmegaTelos GmbH, amely az ÖBB-Holding AG kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata.

Az ECL SK 2017 januárja óta felszámolás alatt áll, ami azt jelenti, hogy a tervezett 100%-os részvényeladás több, Szlovákiában folyamatban lévő eljárás maradványaira terjed ki. Egy korábbi vezetővel szembeni követelések kivételével valamennyi adósság behajtásra került.

A fent említett eljárások az alábbiak:

két polgári eljárás (kereset és viszontkereset)

közigazgatási eljárások (társadalombiztosítási hatóságok, szövetségi adóhatóságok)

sértettként való részvétel egy korábbi vezető ellen indított büntetőeljárásban

Az OmegaTelos GmbH 100%-os részesedésére vonatkozó előzetes, nem kötelező érvényű ajánlat benyújtása céljából a társaságról további információk 2023. január 29-ig a sophie.zamoracampos@oebb.at e-mail-címen kérhetőek.

Az ECL SK 100 %-os részesedésére vonatkozó előzetes, nem kötelező érvényű ajánlatok benyújtásának határideje 2023. február 1-je.

Fotó: Rail Cargo

Sale of 100% share in European Contract Logistics – Slovakia s.r.o.

Sale of 100% share in European Contract Logistics – Slovakia s.r.o. „v likvidácii" („ECL SK“) in liquidation.

ECL SK was founded in 1997 with its headquarter located in Bratislava. Sole Shareholder of ECL SK is OmegaTelos GmbH which is a wholly-owned subsidiary of ÖBB-Holding AG.

Since January 2017 ECL SK is in liquidation, meaning that the intended 100% share sale comprises the remains of several pending proceedings in Slovakia. All debts are collected, except the claims against a former manager.

The aforementioned proceedings include:

two civil proceedings (claim and counterclaim)

administrative proceedings (social security authorities, federal tax authorities)

participation as a victim in the criminal proceeding against a former manager

Parties interested in receiving further information on ECL SK for the purpose of submitting a preliminary non-binding offer for OmegaTelos’ 100 % share in the company, may request further information via email to: sophie.zamoracampos@oebb.at until January 29th 2023.

The deadline for the submission of preliminary non-binding offers for 100% share in ECL SK is February 1st 2023.