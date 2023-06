Egy olyan világban, ahol az alacsony kamatok olyan ritkák, mint a mesebeli egyszarvúak, a tökéletes finanszírozási megoldást megtalálni lehetetlen bravúrnak tűnhet. De ne féljen, mert most Ön előtt is felfedjük a titkot, amivel vállalkozását sikerrel töltheti fel: a villámgyors.hu új, kamatmentes részletfizetési lehetőségei elektromos autó villámtöltőkhöz!

Fotó: Autó Széles Kft.

Bizony, vállalkozása most 50% önerővel és hat hónapos, 0% kamatú részletfizetéssel vásárolhatja meg a villámgyors.hu egyenáramú villámtöltőit, amelyekkel ügyfelei villanyautóját vagy a vállalkozás elektromos autóit megdöbbentő erővel, akár 180 kW teljesítménnyel is töltheti. Ez mit is jelent gyakorlatban? Több, mint 8-szor gyorsabb töltést, mint az villanyautó-töltés jelenlegi főcsapásának számító 22 kW-os gyorstöltők.

De beszéljünk az Ön cége bevételeiről is! Ezek a bivalyerős villámtöltők nem csak a magas kamatozású kölcsönöktől kímélik meg cégét; egyedülálló lehetőséget kínálnak az árbevétel növelésére is. Az elektromos autók töltéséért pénzt felszámítva Ön további bevételi forráshoz nyúlhat, ezzel újabb erős löketet adva cége jövedelmezőségének. Ez egy mindenki számára előnyös helyzet, amelyben Ön a fenntarthatóságot a pénzügyi sikerrel és az ügyfélközpontúság új dimenziójával ötvözi.

És ha még ezek után is kéne Önnek egy kis lökés a zöld jövő irányába, akkor biztosíthatjuk Önt a villámgyors.hu páratlanul megbízható szállítási határidőiről, hogy töltési igényeit késedelem nélkül elégíthessük ki. Elkötelezett szakértői csapatunk az Ön vállalkozásának igényeihez és lehetőségeihez szabott felméréssel és ügyfélszolgálattal várja Önt. Így végre Ön is búcsút mondhat a frusztráló beszerzési tárgyalásoknak, és üdvözölheti a zökkenőmentes töltési élményt!

Ne hagyja, hogy a magas kamatlábak tovább akadályozzák vállalkozása fejlődést. Ragadja meg ezt a figyelemre méltó lehetőséget, hogy kamatmentesen fizethesse az elektromos autó villámtöltőit, és így vállalkozását az innováció élvonalába helyezze. Készüljön fel egy környezetbarát utazásra a jövedelmezőség felé a villámgyors.hu-val!

