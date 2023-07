Felfalják a multik a kisboltokat, ha nem teszünk ellene! (X)

Talán nem is gondolunk bele, de a kedvenc sarki boltunk, hentesüzletünk, piaci kofánk minden nap a túlélésért küzd. Nemcsak most, hanem hosszú évek óta, folyamatosan. Azóta legalábbis biztosan, amióta a multinacionális hiper-, szuper- és egyéb marketek berobbantak, és megkezdték egyre nagyobb mértékű térhódításukat Magyarországon is. Azok az elhivatott kereskedők, akik a nehézségek ellenére is megmaradtak saját kis üzleteiknél, segítségre, támogatásra leginkább hűséges vásárlóik irányából számíthatnak. A Húsház Hungary Kft. 2022-ben felmérést végzett kiskereskedő partnerei körében, amelyben számos izgalmas kérdésről kérte ki a véleményüket.

