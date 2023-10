A kisvállalkozásokat igazán megviseli most a recesszió, de a közösségi média oldalak változásai is. A Facebook már nem úgy muzsikál mint régen, a videós tartalmak ízére még nem éreztek rá a vállalkozók. Lehet most jött el az ideje?

Fotó: minner.hu

Már nem csak a fiatalok platformja!

Mándó Milán, a Minner.hu üzleti tanácsadója publikálta a következő adatokat a TikTok hirdetési platformja alapján a magyar felhasználókról:

Összesen 2,4-2,7 millió fő TikTokozik itthon, ebből 1,5 millió magyar 25 év feletti.

18 év alattiakról nem oszt meg adatot a platform

18-24 év közöttiek 900 000 fő

25-34 év közöttiek 750 000 fő

35-44 év közöttiek 430 000 fő

5 év felettiek száma 520 000 fő

Ami marketinges szemmel fontos adat a TikTokról, hogy

Naponta átlagosan 56 percet TikTokoznak a felhasználók. Ezzel szemben a Facebookot átlagosan 35 percig pörgetik, a Youtube-ot pedig 40 percig.

1 milliárd aktív TikTok felhasználó van már globálisan. Viszonyításképp az Instagramot havi szinten 2 milliárdan használják, a Facebookot 2,9 milliárdan.

Az interakciók száma (lájk, komment) egy organikus posztra (videóra) a TikTokon 4-szer több mint Instagramon és 6-szor mint a Facebookon!

A rövid videók korába értünk?

Már a Facebook és a Youtube is másolja a TikTok sikerét, vagyis az 1 perces, rövid videókat. A Facebook Reels néven indította el ezt a videómegosztási módot, ami Instagramon jobban használható. A Youtube pedig Shortsra keresztelte ezt a megoldást. Mindegyikre igaz, hogy lényegében a felhasználók áttöltik ezeket a rövid videókat egyik platformról a másikra. Ez azt is jelenti, hogy a cégeknek elég egyszer legyártani a videókat, tudtuk meg Mándó Milántól, aki ügyfeleivel éppen a TikTok marketinget helyezi előtérbe, és aknázzák ki a benne rejlő üzleti lehetőségeket.

A közösségi média platformok a rövid videókat előrébb helyezik az algoritmusokban, így nagyobb eséllyel jelennek meg az emberek előtt. Már korábban is trend volt a videómarketing, ez ma már sztenderd lett.

A TikTok jó oldala? pl. kamionozás, burkolás

Sokan a hiányos információk miatt a TikTokra úgy gondolnak, mint egy gagyi platformra, gyenge videós tartalmakkal és még sorolhatnám a negatív asszociációkat. Ezzel szemben jó példa, hogy pusztán néhány fiatal kamionozós videói által egy egész szektor lett népszerűbb, miközben ez a szakma éppen az elöregedés problémájával küzd. Csak keress rá a TikTokon Tomka János profiljára, aki előszeretettel osztja meg fuvarozós élményeit, és a szakma rejtelmeit.

A Minner utánajárt, hogy milyen eredménye lehet az ilyen kommunikációnak. A HAPP Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. cégtulajdonosát, vezetőjét Happ Olivért kérdezték meg tapasztalatairól.

„A rövid videókkal olyan organikus eléréseink vannak, amiket Facebookon fizetett hirdetéssel sem tudunk megközelíteni. Nagyon sokan jelentkeztek, ha TikTokon hirdettünk meg állást” – nyilatkozta Happ Olivér (HAPP Fuvarozó és Szállítmányozó Kft).

Aki marketingben nem szeretné használni a platformot, gondolkodhat a toborzásban, hiszen sok esetben még kevesebb költségből is megoldható, mintha állásportálokra költene a vállalkozás.

Meglepő módon a hazai festők, kertépítők, burkolók is nagy sikerrel használják a TikTokot, és sokkal hatékonyabban érik el a célközönségüket a videókkal, mint a képes posztokkal az Instagramon vagy Facebookon.

A TikTok segíthet a szakmák felértékelődésében, megismerésében.

Fotó: minner.hu

Patinás, konzervatív márkák mondtak már igent!

Hazai üzleti tapasztalat, hogy sokan azért nem mernek elindulni ebbe az irányba, mert úgy érzik szakmaiságukat vagy hitelességüket kockáztatják a könnyed videós tartalmakkal. Eközben kisvállalkozások hada indult már el a jogásztól elkezdve a csontkovácson át a szobafestőig.

A TikTok életében is nagy lépés, hogy az értékeire vigyázó Ritz hotellánc is jelen van a felületen. Természetesen autentikus, a stílusukhoz közel álló videókat tesznek közzé, ami illik a platformhoz is. A prémium márkák is sorra nyerik a figyelmet a platformon, mint a Breitling, Cartier, Dior. És az olyan konzervatív újságok is, mint a Washington Post.

