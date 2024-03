A tárolása kulcsfontosságú kérdés azoknak, akik maximálisan szeretnék kihasználni a napelemes rendszerükben rejlő potenciált. A fejlett akkumulátoros tárolók folyamatos erőforrás-ellátást biztosíthatnak napfénymentes időszakokban és áramkimaradás esetén is. Ez az innovatív megközelítés lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a napfényes órákban termelt, és adott pillanatban el nem fogyasztott többletenergiát igény szerint később használják fel, ahelyett, hogy nyomott áron visszatáplálnák a hálózatba.

„Miközben a világ egyre inkább a fenntartható energiamegoldások felé fordul, létfontosságú, hogy olyan technológiákat fejlesszünk, amelyek nemcsak hatékonyak, de hosszú távon is fenntarthatóak. A napenergia tárolása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy maximalizálják a napelemekből származó erőtartalék-felhasználást, csökkentve ezzel a hálózatra való támaszkodást, illetve a villamosenergia-számláikat, és javítva a hálózati stabilitást. A technológiai fejlődésnek köszönhetően ma már léteznek olyan nagy teljesítményű, de kis helyigényű akkumulátorok, amelyek képesek hatékonyan kezelni ezt a kihívást, elősegítve ezzel a napelemes rendszerek kapacitásának optimális kihasználását” – avat be Nádorfi Árpád, napelemes szakértő, a Top NRG tulajdonosa.

Fotó: TOP NRG Bt.

Érdemes előre gondolkodni

2024-től több ezer ügyfél számára ér véget a kedvező 10 éves szaldóelszámolási ciklus. Számukra különösen fontos, hogy azokban az időszakokban, amikor a napelemes rendszerük több energiát termel, mint amennyit az ingatlanuk abban a pillanatban felvesz, ne kelljen a felesleget nyomott áron értékesíteni a szolgáltató felé, illetve alultermelés esetén nyolcszoros áron pluszenergiát vételezni a hálózatból. De nemcsak nekik érdemes előrelátóan gondolkodni, hanem annak a közel 240 ezer régi inverterrel rendelkező napelem-tulajdonosnak is, akik úgy szeretnék élvezni a szünetmentes áramellátás adta lehetőségeket, hogy közben a szaldóelszámolás előnyeit is teljesen kihasználják.

„Akik a napelemes rendszerüket akkumulátoros tárolókkal egészítik ki, jelentős előnyökre tehetnek szert. Nemcsak az energiafogyasztásukat optimalizálhatják, hanem az erőforrás-ellátásukat is stabilizálhatják, különösen a kritikus időszakokban. Az akkumulátorok áramszünetek idején szünetmentes energiaellátást biztosítanak olyan létfontosságú eszközök számára, mint a hűtők, a klímaberendezések, a hőszivattyúk és a garázskapuk. A régi inverterek azonban nem kompatibilisek az új hibrid rendszerekkel, így a magán- és céges tulajdonosok számára kihívást jelent a modernizáció, hiszen azzal a szaldóelszámolásból való azonnali kizárást kockáztatják. Az általunk kifejlesztett, régi inverterekhez is csatlakoztatható okosakkumulátorok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy maximálisan kiaknázzák napelemes rendszerük potenciálját, miközben nem veszélyeztetik a meglévő szerződésüket” – magyarázza az innovatív látásmódjáról ismert, 30 éves sikeres munkásságáért Életműdíjjal kitüntetett szakértő.

Fotó: TOP NRG Bt.

A biztonság legyen az első

Az akkumulátorok tervezésénél alapvető szempont, hogy minőségi alapanyagokból készüljenek és legmagasabb biztonsági, illetve teljesítményi normáknak is megfeleljenek. Ez azonban nem garantálható az ismeretlen gyártók gyenge minőségű akkumulátorai esetén, illetve, ha a régi elektromos autó akkumulátorokat felújítva, újként adják tovább. Az ilyen tápegységek tűzveszélyesek lehetnek, és az ígért 10 év helyett gyakran mindössze 2 évig bírják.

„A napelemes energiatárolás csak akkor lehet hatékony és biztonságos, ha nagy hírű gyártóktól származó, vadonatúj akkumulátorokat szerelünk be. Mi például a legnevesebb akkumulátorgyárakkal, már 3 éve kizárólagos szerződést kötöttünk. Kizárólag új, minimum 15-20 évig fennakadásmentesen működő, kiváló minőségű és biztonságosan 48 voltos alacsony feszültséggel tölthető akkumulátoraink moduláris kialakítása a garancia arra, hogy a különböző méretű és igényű otthonokban is könnyen telepíthetők és skálázhatók, biztosítva a zökkenőmentes összekapcsolást a meglévő, régi típusú inverterekkel rendelkező napelemes rendszerekkel is. Amit a Mentsük meg a Földet együtt Alapítvány 250 ezer forinttal támogat” – emeli ki Nádorfi Árpád.

Fotó: TOP NRG Bt.

Akkumulátortámogatás is igénybe vehető

Magyarországon közel 255 ezer darab maximum 5 kW teljesítményű, háztartási naperőmű üzemel, és ez a szám a most startoló Napenergia Plusz Programnak köszönhetően a közeljövőben minimum 10%-kal gyarapodhat. Az állami támogatás keretében a beruházás költségeinek 66%-a igényelhető, amit a Mentsük meg a Földet együtt Alapítvány további 250 ezer forinttal támogat.

„Célunk, hogy a legmodernebb napelemes technológiát minél több háztartás és cég számára elérhetővé tegyük. Új webáruházunk is ennek fényében készült. Az állami pályázattal és az alapítvány által kínált támogatásokkal a magánszemélyek és vállalkozások jelentősen csökkenthetik a beruházás kezdeti költségeit, ami szélesíti a hozzáférést a legújabb energiatakarékos megoldásokhoz. A szünetmentes tápellátást igénylő berendezések tulajdonosai így nemcsak a környezetnek tesznek jót, hanem hosszú távú gazdasági előnyöket is élvezhetnek” – zárta gondolatait a 2023-ban Európai Mérföldkő díjjal kitüntetett Top NRG tulajdonosa.